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خالد عبد الغفار يعلن بدء التجارب الأولى للقاح كورونا على الإنسان خلال أسبوعين

الأحد، 18 أكتوبر 2020 08:38 م
خالد عبد الغفار يعلن بدء التجارب الأولى للقاح كورونا على الإنسان خلال أسبوعين خالد عبد الغفار
كتب رامى محيى الدين

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قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، تعليقا على طالبة لم تحصل على أى من الرغبات التي كتبتها، إنها بالتأكيد كتبت شيئا خطأ في الرغبات، وطلب الوزير رقم هاتف الطالبة، وأضاف وزير التعليم العالى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على ببرنامج حضرة المواطن: لدينا أكثر من لقاح لكورونا نعمل عليه في مراحل متقدمة ولدى العاملين على اللقاحات ثقة كبيرة من التجارب الحيوانية، وقالوا "سنكون أول ناس تاخد هذا اللقاح".

وتابع: نحن في مرحلة أخذ الموافقات من هيئة الدواء ووزارة الصحة لاستخدام اللقاحات على الإنسان، وتحضير العينات الأولية للتجارب الإكلينيكية، وفى انتظار التصريح وسنبدأ فى تصنيع العينة الأولية فى خلال أسبوع، ونبدأ خلال أقل من أسبوعين في المرحلة الأولى.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعاليم العالى: أنه لا يوجد أى مبالغة فى الرسوم الجامعية، وقلنا إننا سنتحمل هذا العام رسوم بعض الخدمات المقدمة للطلاب، والتعليم الحكومى تعليم مجانى، وإذا تحدثنا عن 500 أو 600 جنيه فى السنة فلا تعتبر رسوما، ولا يوجد مجال للمبالغة فى الرسوم أو المصاريف.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إن قطاع الجامعات قطاع متكامل وكل فرد يعمل فيه بشكل مؤسسى، ونعمل منذ 3 أشهر مع الدكتور طارق شوقى، والعمل جار على قدم وساق حتى لا يتعرض أحد للضرر.

وأضاف وزير التعليم العالى: بدأنا بخطة بها إجراءات احترازية من أول دخول البوابات حتى الحرم الجامعى والمدرجات والمعامل والتعامل فى حالة وجود أى حالات اشتباه، ولم نترك شيئا لصدفة، ومصممون لتعود الجامعات كما عهدناها.

وتابع أن الدولة مستعدة لكل الاحتمالات وقرارات الغلق ليست قرارات جامعة أو قرارات وزارة، وإذا ظهرت أى حالة نتعامل معها من خلال بروتوكول معلن، وندرس هذه العلوم ولدينا من قطاعات مكافحة العدوى أساتذة عظام والحديث عن الغلق سابق لأوانه.


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