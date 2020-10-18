اليوم السابع
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حالة الطقس اليوم الأحد 18/10/2020 فى مصر

الأحد، 18 أكتوبر 2020 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأحد 18/10/2020 فى مصر حالة الطقس - ارشيفية
كتب أسامة عبد الحميد

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط احيانا، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، مع شبوزرة مائية ، وحار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .
 
 
كما يتوقع خبراء الأرصاد، شبورة مائية على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كثيفة على مناطق من شمال ووسط سيناء.
 
ويتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية  لطيفا على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
 
 
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
 
 
 
 
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 20 والعظمى 31
 
 
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 20 والعظمى 32
 
 
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 19 والعظمى 32
 
 
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 19 والعظمى 31
 
 
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 31
 
 
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 22 والعظمى 31
 
 
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 20 والعظمى 30
 
 
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 21 والعظمى 31
 
 
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 19 والعظمى 35
 
 
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 29
 
 
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 23 والعظمى 29
 
 
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 31
 
 
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 32
 
 
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 23 والعظمى 31
 
 
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 21 والعظمى 28
 
 
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 21 والعظمى 28
 
 
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 20 والعظمى 29
 
 
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 17 والعظمى 30
 
 
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 25 والعظمى 32
 
 
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 22 والعظمى 30
 
 
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 16 والعظمى 29
 
 
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 23 والعظمى 30
 
 
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 31
 
 
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 24 والعظمى 33
 
 
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 32
 
 
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 21 والعظمى 32
 
 
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 21 والعظمى 32
 
 
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 20 والعظمى 32
 
 
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 20 والعظمى 32
 
 
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 22 والعظمى 34
 
 
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 23 والعظمى 35
 
 
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 23 والعظمى 36
 
 
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 24 والعظمى 36
 
 
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 25 والعظمى 37
 
 
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 23 والعظمى 36
 
 
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 25 والعظمى 35
 
 
 
درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 26 والعظمى 34
 
 
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 26 والعظمى 32
 
 
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 33

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