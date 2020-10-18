اليوم السابع
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تعرف على الفرق بين الجلوكوما وإعتام عدسة العين

الأحد، 18 أكتوبر 2020 06:00 ص
تعرف على الفرق بين الجلوكوما وإعتام عدسة العين مشاكل العين
كتبت هند عادل

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يعتبر كل من الجلوكوما وإعتام عدسة العين من اضطرابات العين التي يمكن أن تسبب فقدان البصر وتؤثر على صحة العينين، على الرغم من أن لديهم بعض الأعراض المتشابهة وتشترك في بعض عوامل الخطر ، إلا أن لديهم أسبابًا وعلاجات ونتائج مختلفة وفقا لتقرير لموقع HEALTHLINE.

ما هي الجلوكوما

ينتج الجلوكوما عن زيادة ضغط السوائل داخل العينين، تمتلئ العين بسائل يسمى الخلط المائي كل يوم ، جسمك ينعش هذا السائل يترك السائل الأقدم عينك عبر حقل تصريف شبكي وفتحة صغيرة يحل السائل الجديد محل السائل القديم ، مع الحفاظ على تدرج ضغط ثابت داخل مقلة العين.

إذا كان هناك شيء يمنع أيًا من آليات التصريف ، فقد يتراكم الضغط داخل عينك إذا لم يتم تخفيف ضغط السائل ، يمكن أن تتلف الألياف الموجودة في العصب البصري بشكل دائم ، مما يؤدي إلى فقدان الرؤية.

هناك نوعان من الجلوكوما: الزاوية المفتوحة والزاوية المغلقة الغالبية العظمى من حالات الجلوكوما تكون مفتوحة الزاوية يتزايد الضغط ببطء ويكون فقدان البصر تدريجيًا.

أعراض الجلوكوما
 

قد لا تظهر الجلوكوما أي أعراض في البداية ، خاصةً إذا كانت تتراكم ببطء العَرَض الأول الذي قد تلاحظه هو بعض فقدان الرؤية المحيطية هذا يعني أنك قد لا ترى الأشياء جيدًا حول خارج مجال رؤيتك.

عوامل خطر الجلوكوما
 

بشكل عام ، يكون الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا أكثر عرضة للإصابة بالجلوكوما، والأشخاص الذين لديهم أحد أفراد الأسرة المباشرين مصاب بمرض الجلوكوما هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة.

ما هو إعتام عدسة العين

تسمح العدسة الشفافة بدخول الضوء مما يتيح عرض الصور على شبكية العين في الجزء الخلفي من عينك، بمرور الوقت ، تتفكك البروتينات داخل عينك، يمكن أن تلتصق ببعضها البعض ، وتشكل كتلًا بيضاء أو صفراء أو بنية اللون تغيم أو تحجب أو تشوه رؤيتك تسمى هذه الكتل الشبيهة بالغيوم إعتام عدسة العين، وإعتام عدسة العين هو السبب الأكثر شيوعًا لفقدان البصر في العالم

أعراض اعتام عدسة العين
 

يستغرق إعتام عدسة العين بعض الوقت حتى يتطور قد لا تلاحظ أي أعراض عند ظهورها لأول مرة ، ولكن في النهاية ستواجه بعضًا من هذه الأعراض:

عدم وضوح الرؤية، رؤية مزدوجة، ضعف الرؤية الليلية، الحساسية الزائدة للضوء، ألوان باهتة، تغييرات متكررة على وصفة النظارات الخاصة بك، يمكن أن تعتمد أنواع الأعراض التي تعاني منها على موقع إعتام عدسة العين على العدسة.

 

 


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اعتدام عدسه العين

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اعراض اعتدام عدسه العين

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