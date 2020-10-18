ترامب مهاجما منافسه جو بايدن: يهدد الأمن القومى الأمريكى

كتب محمد سعودي

لم يتوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مهاجمة منافسه المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، معتبرا أن الأخير يهدد الأمن القومي الأمريكي، حيث غرد عبر تويتر قائلا: "بايدن تهديد للأمن القومي!".



ترامب عبر تويتر

وأعاد ترامب نشر تغريدة لنجله هاجم فيها وسائل الأعلام التي تتجاهل ما وصفه بجريمة عائلة بايدن مع الحزب الشيوعي الصيني، وفي الوقت ذاته حث ترامب أنصاره على الإدلاء بصوتهم في الانتخابات قائلا في تغريدة أخرى: "جورجيا! التصويت المبكر جاري. اخرج وصوِّت لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!".

GEORGIA! Early voting is underway. Get out and VOTE to MAKE AMERICA GREAT AGAIN! https://t.co/IMvVBDWZ4o — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2020

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه بعد 17 يوما من الآن سيفوز بالانتخابات الرئاسية وبالبيت الأبيض، وأضاف فى فعالية انتخابية فى ميتشيجان تحت اسم "دعم الطريقة الأمريكية للحياة"، أن اليسار الراديكالى يريد سرقة التراث الأمريكى ولكنه لن يسمح له، حيث يهددون الطريقة التى يعيش بها الأمريكيون.



وقال إنه إذا فاز المرشح الديمقراطى، جو بايدن فى الانتخابات، فهذا معناه إن حالة من عدم القانون ستسود، وهاجم الرئيس النائبة الديمقراطية إلهان عمر، قائلا إنها لا تحب بلادنا.

وقال الرئيس إنه يتصدر فى الانتخابات المبكرة، مشيرا إلى أنه سيفوز بميتشيجان رغم أنها لم تصوت لجمهورى منذ سنوات طويلة.



وتحدث عن تدخله مع رئيس وزراء اليابان، شينزو آبى لإنشاء مصانع فى الولاية المعروفة بمصانع السيارات.



وهتف الجمهور بشكل كبير عندما قال الرئيس إنه يطالب حاكم الولاية بفتحها وإعادة فتح المدارس، وحضر الآلاف الفعالية الانتخابية رغم التحذيرات من بداية الموجة الثانية من وباء كورونا.