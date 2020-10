ترامب مهاجما منافسه جو بايدن: يهدد الأمن القومى الأمريكى

لم يتوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مهاجمة منافسه المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، معتبرا أن الأخير يهدد الأمن القومي الأمريكي، حيث غرد عبر تويتر قائلا: "بايدن تهديد للأمن القومي!".

وأعاد ترامب نشر تغريدة لنجله هاجم فيها وسائل الأعلام التي تتجاهل ما وصفه بجريمة عائلة بايدن مع الحزب الشيوعي الصيني، وفي الوقت ذاته حث ترامب أنصاره على الإدلاء بصوتهم في الانتخابات قائلا في تغريدة أخرى: "جورجيا! التصويت المبكر جاري. اخرج وصوِّت لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!".

GEORGIA! Early voting is underway. Get out and VOTE to MAKE AMERICA GREAT AGAIN! https://t.co/IMvVBDWZ4o