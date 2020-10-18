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اليوم السابع: عظيمات مصر فى صدارة البرلمان

الأحد، 18 أكتوبر 2020 08:36 م
اليوم السابع: عظيمات مصر فى صدارة البرلمان اليوم السابع

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تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: عظيمات مصر فى صدارة البرلمان.. الوكيل الثانى أول قبطية تعتلى منصة المجلس بـ67 %.. وتؤكد: انتصار للمرأة بفضل دعم الرئيس السيسى.
 

 واقرأ فى عدد الغد أيضا:

جلسة تاريخية توثق انطلاق الغرفة البرلمانية الثانية بعد سنوات من الغياب.. أقسم بالله أن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة..300 نائب يقسمون على الولاء لمصر والمصريين فى يوم تاريخى للحياة النيابية.. عبدالرازق رئيسا و «أبوشقة» و «فيبى» وكيلين.. وعبدالوهاب: الله هيأ لمصر فارسا مغوارا أدار السفينة بثبات وحكمة

عظيمات مصر فى صدارة البرلمان.. الوكيل الثانى أول قبطية تعتلى منصة المجلس بـ67 %.. وتؤكد: انتصار للمرأة بفضل دعم الرئيس السيسى

رئيس الوزراء خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه 2020 : لا مجال للقرارات الأحادية فى «سد النهضة ».. مدبولى: محور المياه من أهم ركائز الأمن القومى المصرى.. وحريصون على استمرار التفاوض مع السودان وإثيوبيا لحفظ الحقوق المشتركة

مصر فى المنطقة الدافئة من أزمة «كورونا»..  "الصحة" تكشف خريطة الوضع الوبائى مقارنة بالعالم.. 1016 إصابة لكل مليون بالمركز 43 عالميا ومعدلات شفاء تتجاوز 93 %

إسبانيا ومصر توقعان اتفاقية لتسليم المجرمين قريبا.. وزيرة خارجية مدريد فى أول زيارة للقاهرة: لدينا علاقات اقتصادية واستثمارية جيدة ونسعى لتعزيز التعاون بين البلدين

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مئات المواطنين وزملاء الشهيد منسى يشاركون فى تشييع جنازة «أم البطل ».. دفن الراحلة بجوار ابنها بمدافن الأسرة فى العاشر من رمضان.. وقصر تلقى العزاء على المقابر

 

 
 
 

الحياة النيابية

أبوشقة

فيبى

البرلمان

دعم المرأة

مجلس الشيوخ

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