اليوم السابع: عظيمات مصر فى صدارة البرلمان

تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: عظيمات مصر فى صدارة البرلمان.. الوكيل الثانى أول قبطية تعتلى منصة المجلس بـ67 %.. وتؤكد: انتصار للمرأة بفضل دعم الرئيس السيسى.



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عظيمات مصر فى صدارة البرلمان.. الوكيل الثانى أول قبطية تعتلى منصة المجلس بـ67 %.. وتؤكد: انتصار للمرأة بفضل دعم الرئيس السيسى



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