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"الوطنية للانتخابات" تحدد ساعة الراحة باللجان الفرعية من 3 لـ4 مساءً

الأحد، 18 أكتوبر 2020 10:10 م
"الوطنية للانتخابات" تحدد ساعة الراحة باللجان الفرعية من 3 لـ4 مساءً المستشار لاشين إبراهيم رئيس الوطنية للانتخابات- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القرار رقم 68 لسنة 2020 بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية في انتخابات مجلس النواب.

ونص القرار على أن تبدأ ساعة الراحة المقررة قانونًا من الثالثة مساءً حتى الرابعة مساءً ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة على أن يتم الإعلان عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج.

وتضمن القرار أن يعلن رئيس اللجنة الفرعية للحاضرين في المركز الانتخابي ومقر اللجنة التوقف عن التصويت مؤقتًا عند بدء فترة الراحة، ويتم غلق مقر اللجنة مؤقتًا بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة، وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستیكي وإثبات رقمه في محضر إجراءات اللجنة، على أن يتم التحفظ على باقي الأوراق والمستندات بالوسيلة التي يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة، ويتم إثبات هذه الإجراءات في المحضر المعد لذلك، ويحظر على رئيس اللجنة وأي من أمنائها مغادرة محيط المركز الانتخابي خلال ساعة الراحة تحت أي ظرف. وتفتح اللجنة بعد انتهاء فترة الراحة والتأكد من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات، وتثبت الإجراءات في المحضر المعد لذلك، ويستأنف التصويت.

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انتخابات مجلس النواب

ساعة الراحة

توقف التصويت

انتخابات البرلمان

الهيئة الوطنية للانتخابات

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