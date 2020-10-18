اليوم السابع
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المصابين بكورونا من مرضى الكلى أكثر عرضة لمضاعفات قد تصل للوفاة

الأحد، 18 أكتوبر 2020 06:00 م
المصابين بكورونا من مرضى الكلى أكثر عرضة لمضاعفات قد تصل للوفاة كورونا
كتبت فاطمة خليل

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كشف دراسة جديدة أن مرضى الكلى أكثر عرضة للإصابة بمخاطر أعلى ومضاعفات قد تصل للوفاة إذا أصيبوا بفيروس كورونا، ووجدت الدراسة التي نُشرت في Anesthesia وهي مجلة لجمعية أطباء التخدير البريطانية ارتفاع خطر الوفاة الذي يواجهه مرضى كورونا في العناية المركزة من الذين يعانون من مرض الكلى المزمن أو أولئك الذين يصابون بالتهاب الكلى الحاد بعد الإصابة بكورونا.

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ووفقا لموقع "ميديكال" فإن مرض الكلى المزمن هو نوع من أمراض الكلى تتدهور فيه وظائف الكلى على مدى أشهر إلى سنوات، وهو أكثر شيوعًا عند كبار السن.

 هناك 5 مراحل للمرض، تتراوح من المراحل المبكرة (الأولى والثانية) التي لا تظهر فيها أعراض على الأشخاص في البداية، إلى المراحل الأكثر خطورة من الثالثة إلى الخامسة، والتي يمكن أن ترتبط بمضاعفات مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

 يُطلق على مرض الكلى المزمن المرحلة الخامسة الفشل الكلوي في المرحلة النهائية والذي يجب علاجه إما بغسيل الكلى (في المنزل أو في المستشفى) ، بما في ذلك آلات الترشيح المعقدة التي تتولى وظائف تنظيف الدم في الكلى ، أو عن طريق زرع الكلى.

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القصور الكلوي الحاد هو فقدان مفاجئ لوظائف الكلى يحدث على مدار سبعة أيام أو أقل، ويمكن أن يكون له عدة أسباب، بما في ذلك الضرر والالتهاب الناجم عن فيروس COVID-19 نفسه، أو فقدان تدفق الدم إلى الكلى ، أو تلف العقاقير الدوائية أو المواد الأخرى المبتلعة / المحقونة ، أو بأي شيء يعيق تدفق البول في المسالك البولية.

فحصت هذه الدراسة الجديدة، التي قادها الدكتور سانوج سوني من إمبريال كوليدج لندن بالمملكة المتحدة، وزملاؤه النتائج في 372 مريضًا مصابًا بـ COVID-19 تم قبولهم في أربع وحدات رعاية مركزة إقليمية في المملكة المتحدة في الفترة ما بين 10 مارس 23 يوليو 2020 (مستشفى هامرسميث ، لندن ؛ مستشفى سانت ماري ، لندن ؛ مستشفى تشارينج كروس ، لندن ؛ ومستشفى الملكة إليزابيث، برمنجهام).

كان متوسط ​​عمر المرضى حوالي 60 عامًا ، وكان 72٪ منهم من الذكور وتجدر الإشارة أيضًا إلى حقيقة أن غالبية المرضى كانوا من ذوي البشرة السمراء والآسيويين من الأقليات العرقية .

كان إجمالي 216 (58٪) مريضًا لديهم شكل من أشكال ضعف الكلى (45٪ أصيبوا بأمراض القصور الكلوي الحاد أثناء إقامتهم في وحدة العناية المركزة ، بينما كان لدى 13٪ منهم مرض الكلى المزمن سابقًا) ، بينما لم يكن لدى 42٪ منهم مرض الكلى المزمن أو القصور الكلوي الحاد.

لم يكن لدى المرضى الذين طوروا القصور الكلوي الحاد تاريخ من أمراض الكلى الخطيرة قبل دخولهم إلى وحدة العناية المركزة (المعروفة من اختبارات الدم سواء عند الدخول إلى المستشفى أو من سجلاتهم الطبية) ، مما يشير إلى أن مرض الكلى المزمن كان مرتبطًا بشكل مباشر بعدوى كورونا.


مرض الكلى

مضاعفات كورونا

كورونا

فيروس كورونا

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