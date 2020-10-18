اليوم السابع
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الصحة العالمية: لا يلزم إعطاء لقاحات فيروس كورونا سنويا على غرار الإنفلونزا

الأحد، 18 أكتوبر 2020 12:00 م
الصحة العالمية: لا يلزم إعطاء لقاحات فيروس كورونا سنويا على غرار الإنفلونزا لقاح كورونا قد لا يتم اعطائه سنويا
كتبت أمل علام

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قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، أن 3 من منتجي اللقاحات استرازينيكا وجونسون آند جونسون ونوفافاكس  AstraZenecaو  Johnson & Johnson و Novavax يجرون حاليًا تجارب للقاحات المرشحة في جنوب إفريقيا,وذلك وفقا لما ذكره موقع  TimesNowNews

وقال الدكتور ريتشارد ميهيجو، مدير برنامج التحصين وتطوير اللقاحات في منظمة الصحة العالمية (WHO) الإقليمية بمكتب إفريقيا، إنه لا يلزم إعطاء لقاحات ضد COVID-19 سنويًا، على عكس لقاحات الإنفلونزا.

وأضاف، أنه من الصعب التكهن الآن إلى متى سيستمر تأثير اللقاح، بالنسبة للقاحات الإنفلونزا، الذي نحتاج في معظم الأحيان إلى تكراره كل عام، اعتمادًا على سلالات الفيروس المختلفة التي تكون موسمية في الشمال والغرب، بالنسبة لفيروس كورونا، نعتقد أنه قد لا يكون الأمر كذلك بالضرورة.

وقال مسؤول منظمة الصحة العالمية، نقلاً عن التجارب السريرية الجارية في المرحلة الثالثة للعديد من اللقاحات المرشحة في جنوب إفريقيا، فضلاً عن العلاجات العلاجية مثل الستيرويد ديكساميثازون، إنه من غير الواضح كم من الوقت سيستغرق لاستخلاص النتائج الحاسمة من الاختبارات، حيث يتمثل دورنا في خلق بيئة مواتية يمكن فيها اختبار هذه اللقاحات، وبعد ذلك نلاحظ ما ستكون نتيجة مثل هذه التجارب السريرية، من الصعب جدًا توقع متى سنرى النتيجة.

وقال، "لدينا بعض التجارب السريرية التي تجري حاليًا، بشكل رئيسي في جنوب إفريقيا، بدأت تجربة استرازينيكا AstraZeneca منذ أسبوعين، ولدينا لقاح نوفافاكس Novavax الذي بدأ أيضًا في جنوب إفريقيا، ومؤخراً ، لقاح جونسون آند جونسون  Johnson & Johnson الذي أيضًا بدأت في جنوب إفريقيا، كما تم الاتصال بدول أخرى، مثل كينيا وأوغندا، لكن التجارب السريرية لم تبدأ هناك بعد.

وكانت شركة جونسون آند جونسون ohnson & Johnson   أعلنت  أن التجارب السريرية للقاح المرشح ضد فيروس كورونا COVID-19 سيتوقف مؤقتًا بعد أن أظهر أحد المرضى أعراض مرض "غيرمبرر"

كما أُجبرت أسترازينيكا AstraZeneca ، التي تنتج لقاحها المرشح بالاشتراك مع جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة، على تعليق تجاربها مؤقتًا في أوائل سبتمبر بعد ظهورآثار جانبية ضارة لدى مريض واحد.

من جهة اخرى قال كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) ، إن اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا  COVID-19، والتي تستند إلى الفيروسات الغدية البشرية المدروسة جيدًا، قد تكون أكثر أمانًا من استخدام اللقاحات الأخرى التي تعتمد على الفيروسات الغدية من الشمبانزي.

ينتج صندوق الاستثمار الروسى"RDIF"، لقاح سبوتنيك "Sputnik V"، بالتعاون مع مطوره، معهد أبحاث Gamalya لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة.


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