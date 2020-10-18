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"الجمارك " تؤكد زمن الإفراج عن البضائع سيصل من 3 لـ 5 أيام

الأحد، 18 أكتوبر 2020 07:04 م
"الجمارك " تؤكد زمن الإفراج عن البضائع سيصل من 3 لـ 5 أيام الدكتور مجدى عبد العزيز،- مستشار وزير المالية للجمارك،
كتب - محمد شرقاوى

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كشف الدكتور مجدى عبد العزيز، مستشار وزير المالية للجمارك، أهمية التوجيهات الرئاسية للحكومة بضرورة توفير معامل مركزية في جميع الموانئ المحورية لسرعة تنفيذ الإفراج الجمركي ، مؤكدا فى  مداخلة هاتفية مع سارة حازم ، ببرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة dmc، أن الوزارة تستهدف الوصول الى زمن الإفراج الكلي للبضائع  من 3 إلى 5 أيام، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتوفر المعامل فى الموانى المحورية .

 وأوضح عبد العزيز، أن هناك وجود مجموعة من الإجراءات تتم فى الموانى ، وهي إجراءات جمركية وإجراءات اللوجيستيات الخاصة بالموانئ التابعة لوزارة النقل، وإجراءات خاصة بفحص البضائع والعينات الخاصة بالسلع الواردة من الخارج في المعامل سواء كانت هذه المعامل تابعة لوزارة الصحة أو وزارة الزراعية أو هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أو سلامة الغذاء، وذلك حسب طبيعة كل سلعة.

 

 

 


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