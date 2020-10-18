اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 أكتوبر 2020 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة 5 درجات وتوقعات بسقوط أمطار بالقاهرة الأربعاء

الأحد، 18 أكتوبر 2020 02:45 م
الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة 5 درجات وتوقعات بسقوط أمطار بالقاهرة الأربعاء أمطار - أرشيفية
كتب أسامة عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد الأربعاء القادم لموجة من التقلبات الجوية، تزداد حدتها الخميس ليصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة من 4 إلى 5 درجات، وسقوط أمطار غزيرة رعدية على السواحل الشمالية تمتد للقاهرة وشمال الصعيد، تصل للسيول على سيناء.
 
وقالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لـ اليوم السابع، إن البلاد تتعرض لموجة من عدم الاستقرار بداية من يوم الثلاثاء، وهناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، تزداد غزارتها يوم الأربعاء، وتكون رعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى.
 
وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، بدءا من اليوم الخميس وحتى الأحد المقبل تنخفض درجات الحرارة من 4 إلى 5 درجات، وتزداد فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، وتتكون متوسطة وخفيفة على بعض المناطق من شمال الصعيد ، وتكون غزيرة على شمال ووسط سيناء تصل لحد السيول.
 
وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لموجة عدم الاستقرار نتيجة فصل الخريف الذى يتسم بموجات حادة وسريعة ، ووجود منخفض جوى في طبقات الجو العليا، يؤدى لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار على هذه المناطق .
 
 
 
 

الأرصاد

حالة الجو

انخفاض الحرارة

تقلبات جوية

سقوط أمطار

أمطار رعدية

اليوم السابع بلس

تقلبات الجو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد واتمتع.. 100 هدف لـ محمد صلاح بقميص ليفربول

شاهد واتمتع.. 100 هدف لـ محمد صلاح بقميص ليفربول

الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة 5 درجات وتوقعات بسقوط أمطار بالقاهرة الأربعاء

الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة 5 درجات وتوقعات بسقوط أمطار بالقاهرة الأربعاء

وزير خارجية البحرين: تفعيل إعلان تأييد السلام مع إسرائيل خطوة تاريخية مهمة

وزير خارجية البحرين: تفعيل إعلان تأييد السلام مع إسرائيل خطوة تاريخية مهمة

مرتضى منصور للمحكمة: مستقبل الزمالك بينهار وعندى نهائى لازم أكون جنب اللاعيبة

مرتضى منصور للمحكمة: مستقبل الزمالك بينهار وعندى نهائى لازم أكون جنب اللاعيبة

لاعبو المقاولون ينظمون ممرا شرفيا للنحاس والجهاز الفنى.. فيديو

لاعبو المقاولون ينظمون ممرا شرفيا للنحاس والجهاز الفنى.. فيديو

وزيرة خارجية إسبانيا تؤكد توقيع اتفاقية تسليم المجرمين مع مصر قريباَ.. فيديو

وزيرة خارجية إسبانيا تؤكد توقيع اتفاقية تسليم المجرمين مع مصر قريباَ.. فيديو

تعرف على بدائل فرجانى ساسى فى وسط الزمالك أمام الرجاء المغربى الليلة

تعرف على بدائل فرجانى ساسى فى وسط الزمالك أمام الرجاء المغربى الليلة

صحف جنوب أفريقيا تحتفل بثنائية الأهلى على الوداد وتؤكد: موسيمانى يصنع التاريخ

صحف جنوب أفريقيا تحتفل بثنائية الأهلى على الوداد وتؤكد: موسيمانى يصنع التاريخ

رسمياً.. الشناوى أفضل لاعب فى ليلة ثنائية الأهلى ضد الوداد بدوري الأبطال

رسمياً.. الشناوى أفضل لاعب فى ليلة ثنائية الأهلى ضد الوداد بدوري الأبطال

الأهلى "حلال العقد الحمراء" فى الدار البيضاء.. المارد الأحمر يلقن الوداد خسارة بثنائية بعد 4سنوات من الصمود.. موسيمانى ينهى السجل الأسود أمام بطل المغرب.. تحقيق إنجاز غائب منذ 15 عاما.. وقفشة يفك نحس 6 مباريات

الأهلى "حلال العقد الحمراء" فى الدار البيضاء.. المارد الأحمر يلقن الوداد خسارة بثنائية بعد 4سنوات من الصمود.. موسيمانى ينهى السجل الأسود أمام بطل المغرب.. تحقيق إنجاز غائب منذ 15 عاما.. وقفشة يفك نحس 6 مباريات

ليفربول يحتفل بإنجاز محمد صلاح ودخوله قائمة الهدافين التاريخيين للريدز

ليفربول يحتفل بإنجاز محمد صلاح ودخوله قائمة الهدافين التاريخيين للريدز

وزير المالية يؤكد تحقيق معدل نمو 3.6٪ وفائض أولي 1.8٪ من الناتج المحلى

وزير المالية يؤكد تحقيق معدل نمو 3.6٪ وفائض أولي 1.8٪ من الناتج المحلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة