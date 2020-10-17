ممثلا فى البنك التجارى الدولى.. القطاع المصرفى المصرى يحصل على جائزة عالمية

كتب - أحمد يعقوب - تصوير سامى وهيب

حصل البنك التجاري الدولي – مصرCIB، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، على جائزة "أفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم" لعام 2020 من جلوبال فاينانس وذلك خلال الاستبيان السنوي الذي شارك فيه نخبة من أبرز المديرين التنفيذيين للشركات المالية والمحللين والمصرفيين في جميع أنحاء العالم.

ويعزز حصول البنك التجاري الدولي على جائزة أفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم مكانه مصر بين أفضل الأسواق الناشئة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية خلال السنوات السابقة.

ويجرى سنوياً العديد من الاستبيانات حول الابتكار والربحية للبنوك والمؤسسات المالية حول العالم يتم على إثرها اختيار الأفضل على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويعد البنك التجاري الدولي أول بنك، والوحيد في مصر يفوز بجائزة أفضل بنك على مستوى الأسواق الناشئة حول العالم.

وقال هشام عز العرب - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالبنك التجاري الدولي – مصر أن الفوز بجائزة أفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى للعام الحالي يعد شهادة عالمية تؤكد على تميز الخبرات والكفاءات بالقطاع المصرفي المصري وتبرهن على قدرة المؤسسات المصرية المنافسة على نطاق الأسواق العالمية.

وأعرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي-مصر عن فخرة بالحصول على هذا التقدير العالمي فهو بمثابة شهادة لقدرة مصر والمصريين للمنافسة عالمياً.

وأضاف عز العرب أن الجائزة تعكس الجهود المبذولة من فريق العمل داخل البنك بالإضافة إلى ثقة عملائنا، مشيراً إلى أن الجائزة هي شهادة ثقة للقطاع المصرفي المصري.

وأشار عز العرب أن البنك التجاري الدولي استطاع من خلال جهود والتزام آلاف الموظفين تطبيق المعايير العالمية من أجل دعم العملاء من كافة القطاعات ومساعدة كبري الشركات المصرية على إنجاز خططها التنموية ومن ثم النهوض بالاقتصاد القومي.

وأضاف عز العرب أن تلك الجهود التي يبذلها موظفو البنك نجحت في خلق وتعظيم القيمة المضافة لكافة الأطراف ذات العلاقة استنادًا إلى قدرتنا على العمل في بيئة دائمة التطور ودمج الحلول الابتكارية وأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الخدمات المصرفية بجميع العمليات. التشغيلية للبنك.