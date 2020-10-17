" مجلس الحرف اليدوية " يكشف خطة زيادة الصادرات إلى أوروبا وأمريكا .. فيديو

كتب – إسلام سعيد

أكد الدكتور الوليد الشامى ، رئيس المجلس التصديرى للحرف والصناعات اليدوية، إن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع إلى دول وسط أوروبا وأمريكا، وذلك ضمن خطة موسعة تبدأ بالتدريب للحرفيين على التصنيع والتصميم، للخروج بمنتجات على أكمل وجه سواء للسوق المحلى أو السوق الخارجي.

وأضاف الشامى ، في حديثه لـ"اليوم السابع" على هامش معرض تراثنا، أن المجلس شارك في معرض تراثنا ، والذى يعتبر الأهم لهذا القطاع، مشيرا إلى أن المعرض يمثل فرصة ذهبية للترويج لمنتجات القطاع ، موضحا أنه جارى اعداد دراسة للأسواق الخارجية بهدف زيادة الصادرات ، وكذلك تطوير المنتجات المصدرة، والاشتراك في مواقع التسويق العالمية ، وحملات للتسويق في هولندا كمثال والتي نستهدفها ضمن عدة دول أخرى.

وبشأن نسب الزيادة السنوية للصادرات، يرى الوليد الشامى، أنه لا يمكن الحديث عن مستهدف بالأرقام أو النسب في المرحلة الحالية، لكن يجرى التركيز على خطط تطوير الصناعات اليدوية والحرفية.