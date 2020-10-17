ترامب من ميتشيجان: فوز بايدن يعنى عدم سيادة القانون.. وإلهان عمر لا تحب بلادنا

كتبت رباب فتحى

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه بعد 17 يوما من الآن سيفوز بالانتخابات الرئاسية وبالبيت الأبيض، وأضاف فى فعالية انتخابية فى ميتشيجان تحت اسم "دعم الطريقة الأمريكية للحياة"، أن اليسار الراديكالى يريد سرقة التراث الأمريكى ولكنه لن يسمح له، حيث يهددون الطريقة التى يعيش بها الأمريكيون.



وقال إنه إذا فاز المرشح الديمقراطى، جو بايدن فى الانتخابات، فهذا معناه إن حالة من عدم القانون ستسود، وهاجم الرئيس النائبة الديمقراطية إلهان عمر، قائلا إنها لا تحب بلادنا.

وقال الرئيس إنه يتصدر فى الانتخابات المبكرة، مشيرا إلى أنه سيفوز بميتشيجان رغم أنها لم تصوت لجمهورى منذ سنوات طويلة.



وتحدث عن تدخله مع رئيس وزراء اليابان، شينزو آبى لإنشاء مصانع فى الولاية المعروفة بمصانع السيارات.



وهتف الجمهور بشكل كبير عندما قال الرئيس إنه يطالب حاكم الولاية بفتحها وإعادة فتح المدارس، وحضر الآلاف الفعالية الانتخابية رغم التحذيرات من بداية الموجة الثانية من وباء كورونا.



وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب سيسافر إلى ولاية ويسكونسن اليوم السبت، للمشاركة فى تجمع حاشد فى مقاطعة روك، وهى واحدة من عشرات المقاطعات فى الولاية التى طغى عليها الارتفاع القياسى فى عدد الحالات خلال الأسبوع الماضى.



وأضافت الصحيفة، إن قرار ترامب المضى قدمًا فى التجمع بجانيسفيل، والذى تم تأجيله بعد دخول الرئيس المستشفى لتلقى علاج Covid-19 هذا الشهر، يضرب عرض الحائط بالتحذيرات المتكررة من فريق العمل المعنى بفيروس كورونا بالبيت الأبيض، والذى حث المسئولين فى ولاية ويسكونسن الشهر الماضى ومرة ​​أخرى هذا الأسبوع للتصدى للتجمعات الاجتماعية الكبيرة.