أعراض التسنين عند الأطفال منها شد الأذن وطفح جلدى حول الفم

كتبت فاطمة خليل

أعراض التسنين عند الأطفال تبدأ عادة فى عمر 4 إلى 8 أشهر بالأسنان الأمامية السفلية وتستمر حتى 30 إلى 36 شهرًا عندما تظهر آخر مجموعة من الأضراس، وخلال فترة التسنين هناك أعراضاً تشمل التهيج واضطراب النوم وتورم أو التهاب اللثة، وسيلان اللعاب، فقدان الشهية، وطفح جلدي حول الفم وتم الإبلاغ عن هذه الأعراض من قبل 70-80% من الآباء وفقًا لمقال من المجلة البريطانية لطب الأسنان، بحسب موقع مستشفى لوس أنجلوس الأمريكية لطب الأطفال.



أعراض التسنين عند الأطفال

أعراض التسنين عند الأطفال

أعراض التسنين عند الأطفال تبدأ فى عمر ستة أشهر وهو نفس الوقت الذى تتضاءل فيه مناعة الرضيع التى حصل عليها من أمهم، عبر المشيمة وخلال هذا الوقت، يصبح الأطفال عرضة للإصابة بعدوى طفيفة نظرًا لحدوث هذين التغييرين، يمكن الخلط بين أعراض التسنين ونزلة برد.

وفيما يلي قائمة بأعراض التسنين التي يتم الإبلاغ عنها بشكل شائع:

- التهيج

يحدث هذا بسبب عدم الراحة فى الأسنان التي تنفجر من خلال اللثة غالبًا ما تكون الأسنان والأضراس الأولى هى الأكثر إزعاجًا.

- سيلان اللعاب / طفح جلدى

يمكن أن يحفز التسنين سيلان اللعاب والعديد من الأطفال يسيل لعابهم كثيرًا، ويمكن أن يتسبب سيلان اللعاب المفرط في حدوث طفح جلدي حول الفم والخدين والذقن ومنطقة العنق بسبب البكتيريا الزائدة على الجلد من اللعاب.



أعراض التسنين عند الأطفال

- السعال

يمكن أن يتسبب اللعاب الزائد الناتج أثناء التسنين في حدوث سعال عرضي أو قيء.

إذا استمر سعال طفلك أو صاحبته حمى شديدة وأعراض برد أو إنفلونزا ، فاتصل بطبيب الأطفال لا ترتبط الحمى الشديدة المصحوبة بأعراض البرد والإنفلونزا بالتسنين، ولكنها في الواقع علامة على مرض طفلك.

- العض والقضم

يمكن للضغط المضاد الناتج عن العض على أي شيء عمليًا أن يخفف الضغط تحت اللثة.

كيف تساعد طفلك على العض والقضم: أي شيء بارد يعمل بشكل رائع وأي ألعاب تسنين يتم شراؤها يمكن أن تساعد، خاصة عند تبريدها أو تجميدها.

- حمى منخفضة

يتم تعريف الحمى منخفضة الدرجة وتسببها ما يلي:

درجة حرارة تتراوح بين 37.7 درجة.

- يمكن أن يحدث بسبب وضع الرضيع أيديهم غير النظيفة في فمهم.

- إذا تجاوزت الحمى 38.3 درجة أو استمرت ، فاتصل بطبيب الأطفال لرضيعك لأنه قد لا يكون ناتجًا عن التسنين ولكنه مرض أكثر خطورة.



أعراض التسنين عند الأطفال

- فرك الخد وسحب الأذن

يحدث هذا بسبب ألم اللثة، والذي يمكن أن ينتقل إلى الخد والأذن، خاصة عندما تنمو الأضراس سوف يفرك الأطفال تلك المناطق، ضع في اعتبارك أن شد الأذن أو فركها يمكن أن يكون أيضًا علامة على التهاب الأذن ، يرجى الاتصال بطبيب الأطفال إذا استمرت هذه الأعراض أو كان مصحوبًا بارتفاع في درجة الحرارة.

- التسنين والإسهال

يعتقد الكثيرون أن زيادة اللعاب الناتج أثناء التسنين يمكن أن يتسبب في ارتخاء البراز قليلاً، ضع في اعتبارك أن الإسهال يمكن أن يكون علامة على وجود عدوى أكثر خطورة ، لذا اتصل بطبيب الأطفال الخاص بك إذا أصبح البراز مائيًا ، لأن طفلك قد يكون في خطر الجفاف. يعد الاتصال بطبيب الأطفال الخاص بطفلك أمرًا مهمًا بشكل خاص إذا كان الإسهال متكررًا.