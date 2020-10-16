اليوم السابع
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الجمعة، 16 أكتوبر 2020 09:16 م
خالد صلاح
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انتكاسة فى تجارب لقاحات وعلاج كورونا.. فيديو

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 10:03 ص
انتكاسة فى تجارب لقاحات وعلاج كورونا.. فيديو

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من غير المعتاد أن تواجه التجارب السريرية فى المرحلة النهائية مشكلة، فهى مصممة لزيادة عدد المشاركين إلى آلاف أو عشرات الآلاف للتخلص من الآثار الجانبية التى قد تكون نادرة، وفقا لما قالته لصحيفة sciencealert العلمية، خلال تعليقها على وقف شركة الأدوية الأمريكية Eli Lilly المرحلة الثالثة من تجربة علاج كورونا بالأجسام المضادة التى تم إنتاجها معمليًا للمرضى فى المستشفى.
 
 
وتعرضت تجارب لقاح فيروس كورونا لثلاث صدمات غير متوقعة فى المراحل النهائية، وبالرغم من انتظار العالم أجمع خبر سار أو أمل جديد عن موعد إنتاج لقاح أو علاج امن لسد هجمات الفيروس حدث العكس.
 
وتم إيقاف تجربتين طبيتين فى المرحلة الأخيرة من لقاحات وعلاج فيروس كورونا فى غضون 24 ساعة بسبب مخاوف محتملة تتعلق بالسلامة، وهى أحدث انتكاسات للعلماء فى كفاحهم الطويل ضد الوباء.

كورونا

لقاح كورونا

الأجسام المضادة

Eli Lilly

تجارب لقاح كورونا

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