الصحة البريطانية تجرى محادثات مع الجمعية الطبية لطرح لقاح كورونا فى ديسمبر

كتبت أمل علام

تحاول جميع بلدان العالم الوصول إلى لقاحات لفيروس كورونا، لإنهاء الوباء العالمى، وخاصة بعد تزايد الحالات في الكثير من الدول، وظهور الموجة الثانية من الفيروس، ولكن وسط توقف العديد من التجارب البشرية على لقاح كورونا، فهناك مخاوف عالمية بشأن إمكانية توفير لقاح لفيروس كورونا، وخاصة العام الجارى ومع دخول فصل الشتاء.

كشف موقع Pulse health للمهنيين الصحيين، أن هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) تجرى محادثات مع الجمعية الطبية البريطانية (BMA) وآخرين حول إمكانية طرح لقاح محتمل لفيروس كورونا COVID-19اعتبارًا من ديسمبر، حسبما أفاد موقع Pulse الإلكتروني للمهنيين الصحيين يوم الخميس.

وقال الموقع، هناك تفاؤل حول المجموعات الأولى التي سيتم إعطاؤها لقاحًا في ديسمبر، ولكن هناك فرصة بنسبة 50/50 لأن يكون اللقاح متاحًا بحلول ذلك الوقت، وفقًا لما ذكره موقع Pulse

أكد الموقع عن مصادر متعددة، أن المحادثات تجري بين هيئة الخدمات الصحية البريطانية، والجمعية الطبية البريطانية BMAومجموعات أخرى، حول من سيقدم لقاح فيروس كورونا له، ومن سيتلقاها أولاً.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن هناك بعض الدلائل التي تبعث على الأمل على أنه سيتم تأمين لقاح لفيروس كورونا كوفيد -19، لكن لا يمكن اعتبار ذلك أمرا مفروغا منه.