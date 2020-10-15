شاهد.. لحظة حدوث الهبوط الأرضى بمحافظة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيديو يرصد لحظة حدوث الهبوط الأرضى بشارع 45 بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية، والذى تسبب في حدوث تكدس مرورى ودون حدوث إصابات بشرية .

وكان انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على الفور لموقع الهبوط الأرضي بشارع 45 أمام شارع 14، بنطاق حي المنتزة أول، ولم يسفر الحادث عن وقوع أية خسائر، موجها تعليماته لجميع الجهات المعنية من الطرق والمرور والحي وغيرها من الجهات بالتواجد في مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد القصوى .

وأستدعى محافظ الإسكندرية فور وقوع الحادث مسئولي شركتي الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز، لمعرفة أسباب الهبوط، مكلفا المسئولين بتجهيز المعدات اللازمة للقيام بأعمال الردم وإصلاح الهبوط بعد الوقوف على الأسباب .