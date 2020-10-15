بدء سريان حظر الاحتجاجات والسفر ونشر الأخبار الإلكترونية فى تايلاند

رويترز

حظرت الحكومة التايلاندية في ساعة مبكرة من صباح الخميس، الاحتجاجات على مدى أشهر، وأقام المحتجون مخيما أمام رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، وقالت الحكومة الحكومية التي قامت بالتحالف معترضين، موكبا ملكيا.

ورافقت ذلك توضح الإجراءات التي توضح الإجراءات التي تبدأ الساعة الرابعة من صباح الخميس بالتوقيت المحلى(2100 ليل الأربعاء بتوقيت جرينتش) حظر السفر بما فى ذلك حظر الطيران المسموح به.

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تجمع الآلاف من المحتجين في بانكوك أمس الأربعاء، وبدأ العمل في محاولة الاحتجاج إلى الإطاحة برئيس الوزراء برايوت، ويطالب المحتجون أيضا ، بدستور جديد ، تقليص سلطات الملك ماها فاجيرالونكورن.

انتهاء عملية الاعتقال في بانكوك بعد اعتقال 21 محتجا، وسبب المحتجين في إبطاء موكب الملكة سوتيدا وهتفوا ضد الشرطة التي كانت تحمي الموكب المحتجين "ابتعدوا".