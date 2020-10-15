اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 أكتوبر 2020 01:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بدء سريان حظر الاحتجاجات والسفر ونشر الأخبار الإلكترونية فى تايلاند

الخميس، 15 أكتوبر 2020 01:47 ص
بدء سريان حظر الاحتجاجات والسفر ونشر الأخبار الإلكترونية فى تايلاند معارضة فى تايلاند
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حظرت الحكومة التايلاندية في ساعة مبكرة من صباح الخميس، الاحتجاجات على مدى أشهر، وأقام المحتجون مخيما أمام رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، وقالت الحكومة الحكومية التي قامت بالتحالف معترضين، موكبا ملكيا.
 
 
ورافقت ذلك توضح الإجراءات التي توضح الإجراءات التي تبدأ الساعة الرابعة من صباح الخميس بالتوقيت المحلى(2100 ليل الأربعاء بتوقيت جرينتش) حظر السفر بما فى ذلك حظر الطيران المسموح به.
 
وتحذر أيضًا من نشر أخبار أو نشرات إلكترونية تتضمن رسائل إلكترونية تحتوى على رسائل إلكترونية.
 
تجمع الآلاف من المحتجين في بانكوك أمس الأربعاء، وبدأ العمل في محاولة الاحتجاج إلى الإطاحة برئيس الوزراء برايوت، ويطالب المحتجون أيضا ، بدستور جديد ، تقليص سلطات الملك ماها فاجيرالونكورن.
 
انتهاء عملية الاعتقال في بانكوك بعد اعتقال 21 محتجا، وسبب المحتجين في إبطاء موكب الملكة سوتيدا وهتفوا ضد الشرطة التي كانت تحمي الموكب المحتجين "ابتعدوا".

الحكومة التايلاندية

تايلاند

الاحتجاجات

رئيس الوزراء

برايوت تشان أوتشا

موكب ملكى

ملك تايلاند

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حبس وغرامة.. عقوبة السير عكس الاتجاه وارتكاب حادث مرورى وفقا للقانون الجديد

حبس وغرامة.. عقوبة السير عكس الاتجاه وارتكاب حادث مرورى وفقا للقانون الجديد

الأوقاف تحذر الأئمة من استغلال المنبر فى غير الأمور الدعوية

الأوقاف تحذر الأئمة من استغلال المنبر فى غير الأمور الدعوية

دعم جديد من وزارة السياحة لشركات النقل السياحى لمدة 3 أشهر.. تعرف عليه

دعم جديد من وزارة السياحة لشركات النقل السياحى لمدة 3 أشهر.. تعرف عليه

"الرى" تعلن توفير قروض للمزارعين الراغبين فى التحول للرى الحديث بفائدة 5%

"الرى" تعلن توفير قروض للمزارعين الراغبين فى التحول للرى الحديث بفائدة 5%

النقل العام تطبق قرار إعفاء كبار السن من تذكرة الركوب ببطاقة الرقم القومى

النقل العام تطبق قرار إعفاء كبار السن من تذكرة الركوب ببطاقة الرقم القومى

تعقيم وبطاقة صحية لكل طالب..اعرف كيف استعدت القاهرة لبدء الدراسة × 17معلومة

تعقيم وبطاقة صحية لكل طالب..اعرف كيف استعدت القاهرة لبدء الدراسة × 17معلومة

محافظ الإسكندرية: هبوط شارع 45 بالعصافرة عمقه 5 متر ولا توجد خسائر

محافظ الإسكندرية: هبوط شارع 45 بالعصافرة عمقه 5 متر ولا توجد خسائر

حملة ترامب: أوباما قطع المساعدات العسكرية عن مصر بعد فوز السيسى لخدمة الإخوان

حملة ترامب: أوباما قطع المساعدات العسكرية عن مصر بعد فوز السيسى لخدمة الإخوان

دعوات مقاطعة "المنتجات التركية " تتصدر تويتر فى السعودية

دعوات مقاطعة "المنتجات التركية " تتصدر تويتر فى السعودية

السيسى يؤكد لرئيس جنوب أفريقيا رفض أى إجراء يمس بحقوق مصر فى مياه النيل

السيسى يؤكد لرئيس جنوب أفريقيا رفض أى إجراء يمس بحقوق مصر فى مياه النيل

عزت العلايلى يسترجع ذكرياته مع محمود ياسين: إنسان عظيم

عزت العلايلى يسترجع ذكرياته مع محمود ياسين: إنسان عظيم

رئيسة وزراء فنلندا تتعرض للانتقادات بسبب صورة غلاف لمجلة أزياء .. اعرف القصة

رئيسة وزراء فنلندا تتعرض للانتقادات بسبب صورة غلاف لمجلة أزياء .. اعرف القصة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة