اليوم السابع
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اليوم أولى رحلات عودة 300 مصرى بالكويت بعد تعرضهم للنصب وتدخل الهجرة لإنقاذهم

الخميس، 15 أكتوبر 2020 01:00 ص
اليوم أولى رحلات عودة 300 مصرى بالكويت بعد تعرضهم للنصب وتدخل الهجرة لإنقاذهم السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب أسامة عبد الحميد

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تبدأ اليوم الخميس 15 أكتوبر، أولى رحلات عودة المصريين العالقين بدولة الإمارات، وعودتهم لدولة الكويت، وذلك بعد إنهاء أزمتهم بعد التعرض لعمليات نصب من شركات زعمت إعادتهم إلى دولة الكويت بعد قضاء فترة حجرصحى بدولة الإمارات.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه بالتعاون والتنسيق مع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، تم تحديد 4 مواعيد رحلات أيام: ( 15 - 19 -21 – 22) أكتوبر الجارى لنقل المصريين العالقين بدولة الإمارات وعودتهم لدولة الكويت فى تلك الفترة المحددة.

وجاء تحرك الوزارة في ضوء حرص الحكومة على رعاية مصالح المصريين بالخارج، والمتابعة مع كافة الجهات المعنية لبحث الشكوى المقدمة من 300 مصرى بالخارج، تعرضوا لعملية نصب من شركات زعمت إعادتهم إلى دولة الكويت بعد قضاء فترة حجر صحى بدولة الإمارات وإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


وأضافت وزيرة الهجرة أنه تم التنسيق أيضا مع وزارة السياحة والآثار، لإبلاغ شركات السياحة المسئولة عن إقامة المصريين العالقين بالإمارات ضرورة الالتزام بعدم خروج أى مواطن مصرى من فندق الإقامة لحين عودتهم إلى الكويت فى المواعيد المحددة.


ووجهت السفيرة نبيلة مكرم الشكر للدكتور خالد العنانى وزير السياحة وكافة الجهات المعنية التى تعاونت على حل مشكلة 300 مصرى تعرضوا لعملية نصب من شركات زعمت إعادتهم إلى دولة الكويت بعد قضاء فترة حجرصحى بدولة الإمارات وإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدة أنه بتحديد مواعيد الرحلات الأربع لعودة المصريين العالقين إلى دولة الكويت تكون قد انتهت الأزمة بسلام، وتعكس تضافر الجهود الحكومية ومدى التعاون والتنسيق لحل أى أزمة يتعرض لها المصرى بالخارج.


تعود المشكلة إلى تلقى الوزارة شكوى من شخصين بقيام عدد من الشركات بإيهام مواطنين بتوفير عروض للراغبين للعودة إلى دولة الكويت عن طريق قضاء فترة 14  يوما حجر صحى بالإمارات تشمل حجوزات الطيران والفندق والتحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد، ولكن قامت فى يوم السفر بإرسال تذاكر سفر من مصر للإمارات وتذاكر طيران من الإمارات للكويت، وبعد وصول المصريين للفنادق بالإمارات وإقامتهم بها وانقضاء الفترات المحددة، فوجئوا بأن تذاكر العودة للكويت صادرة من شركات مختلفة وهمية ليست لها أى بيانات مسجلة على خطوط الطيران.
 


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