أستاذ مناعة: موجة كورونا الثانية "جاية جاية".. وبشكل أقوى وأصعب

ماجد تمراز

أكد الدكتور عبد الهادي مصباح، أن الأطباء كانوا يظنون الموجة الثانية من فيروس كورونا أقل شراسة عما كان في بدايته، ولكن الحقيقة أثبتت عكس ذلك، وقال: "أنا مش عاوز الناس تأمن أوي كدة، أنا شايف الناس عايشة حياتها ومستهترة في الإجراءات الوقائية، وعاوز أقول أن الأسابيع اللي فاتت دي على طول الإصابات ما بين 25 إلى 49 سنة، لذلك أرجو اتخاذ إجراءات الوقاية بجدية".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc: "الطلاب قبل ما ينزلوا من البيت يقيسوا حرارتهم، ولو ظهرت أي أعراض غريبة زي التنميل أو الإسهال لابد من إجراء الفحص اللازم، والمفروض المدارس تنبه على مشرفة الباص، إنها قبل ما تطلع الطفل الباص بتاع المدرسة أنها تقيس حرارتهم، وإن لم تتوافر أدوات قياس الحرارة لدى بعض الأسر، لابد من أن تتولى المدرسة فحصهم قبل الاختلاط بغيرهم، ولابد أن يتم تدريب الطلاب على كيفية غسل اليدين بطريقة صحيحة".

وقال: "وأنا بقولكوا الموجة اللي جاية هتبقى صعبة، وهي كدة كدة هتيجي مفيش كلام، بس الفكرة كلها أن الناس تاخد بالها للغاية من إجراءات الوقاية".