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3 نوفمبر.. الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 03:46 م
3 نوفمبر.. الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" المستشار محمد شرين فهمى-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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حجزت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد شوقي سيد وهو المتهم رقم 71 بأمر الاحالة في القضية المعروفة إعلامياً بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة،  لجلسة 3 نوفمبر للنطق بالحكم .

 

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وبحضور حمدي الشيناوي الامين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي.

 

والجدير بالذكر أن المتهمين جميعا في هذة القضية صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين والقي القبض علي بعضهم مؤخراً فقاموا بإتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.

 
كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

 
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

كفر حكيم

حرق كنيسة كفر حكيم

اكاديمية الشرطة

اخبار الحوادث

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