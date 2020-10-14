وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثانى للثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين بنسبة 97.81%‏

كتب لؤى على

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، ‏في اعتماد نتيجة الدور الثاني لشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الأزهرية في فلسطين للعام الدراسي ‏‏2019/2020‏‎. ‎

وبلغت نسبة النجاح للشهادة الثانوية الدورالثاني لمعاهد فلسطين للقسم الأدبي 96,79%، والقسم ‏العلمي 100%، بنسبة نجاح عامة ‏97.81‏%، وعقب اعتماد النتيجة تقدم وكيل الأزهر بالتهنئة ‏للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم التوفيق في دراستهم الجامعية، موجهًا الشكر لكل من أسهم في نجاح ‏امتحانات الثانوية الأزهرية بمعاهد فلسطين.‏

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وكان وكيل الأزهر قد اعتمد نتيجة الدور الأول لشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الأزهرية في فلسطين ‏للقسم الأدبي 78,61%، والقسم العلمي 91,95%، بنسبة نجاح عامة 82,8%.‏