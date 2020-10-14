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وقف مجموعات التقوية بمدرسة بعد وفاة إدارى بفيروس كورونا وإصابة 4 معلمين بكفر الشيخ

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 04:17 م
وقف مجموعات التقوية بمدرسة بعد وفاة إدارى بفيروس كورونا وإصابة 4 معلمين بكفر الشيخ الدكتورة بثينة كشك وكيل تعليم كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أكدت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أنه تم وقف مجموعات التقوية بمدرسة الشهيد نصرالله حماد ، التابعة إدارة فوه التعليمية ، وبعد بعد إصابة ووفاة على فتحى الدباح ، الإدارى بالمدرسة ، بفيروس كورونا ، كما أصيب 4 من العاملين بالمدرسة ، " إدارية ومعلم لغة إنجليزية ، واخصائية صحافة وإعلام ، ومعلم تربية موسيقية " وتم عزلهم منزلياً .

وأضافت بثينة كشك ، لـ  " اليوم السابع "، لا صحة لما تردد من غلق المدرسة ، فالمدرسة يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بها ، وتم إجراء الكشف الطبى على أحد الطلاب ، لارتفاع فى درجة حرارته، وتبين أنه غير مصاب بفيروس كورونا .

وقالت بثينة كشك، أنه يجرى اتخاذ الإجراءات الوقائية بجميع المدارس، قبل دخول الطلاب، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي، خلال المجموعات، والالتزام بعدد معين، بحيث يكون هناك مسافات أمان بين الطلاب، وتم توزيع الطلاب فى المدارس التى اكتشفت حالات اشتباه بها، على فصول أخرى، وسيجرى إغلاقها إذا استدعى الأمر ذلك، وفقا لتوجيهات مديرية الصحة، لوجود تنسيق كامل بين مديرية التربية والتعليم والصحة .

 

 


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مدرسة الشهيد نصر الله حماد

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