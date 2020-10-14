وزير الرى يبحث مع هيئة حماية الشواطىء مقترح تطوير بورسعيد الجديدة

كتبت أسماء نصار

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى مع الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس مدحت حنا، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمهندس العربى القشاوى رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة لحماية الشواطئ لمتابعة مقترح تطوير مدينة بورسعيد الجديدة والحماية من التغيرات المناخية.



أوضح رئيس هيئة حماية الشواطىء أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات في نطاق محافظة بورسعيد تضمنت حماية بوغاز الجميل القديم (1) وإنشاء 2 لسان بحرى - المنزلة مرحلة ثانية لحماية بوغاز الجميل القديم 1 من الإطماءات بالشكل الذي يضمن دخول مياه البحر النقية إلى عمق بحيرة المنزلة مما يساعد على تحسين جودة مياه البحيرة وتنمية الثروة السمكية بها و التكلفة الإجمالية 33.025مليون جنيه، وكذلك مشروع حماية وتكريك بوغازي اشتوم الجميل لتنمية بحيرة المنزلة (مرحلة أولى ) حماية وتكريك بوغازي أشتوم الجميل 1 ، 2 لحماية البوغازين من الإطماءات وضمان دخول مياه البحر النقية لعمق بحيرة المنزلة مما يعمل علي تحسين جودة المياه بالبحيرة وتنمية الثروة السمكية بها بتكلفة (42.000مليون جنيه )، مع استكمال الحماية للشريط الساحلى أمام بحيرة الملاحة (مرحلة أولى) لحماية بحيرة الملاحة من إمكانية فتح البحر عليها وتحويلها إلى خليج وحماية مناطق الإستزراع السمكى الجديدة بداخل البحيرة وكذا حماية المنشآت المخطط تنفيذها ضمن أعمال ميناء شرق التفريعة الجديد بتكلفة(7.914مليون جنيه ).



أصاف فى بيان له أنه يتم تنفيذ العديد من مشرعات حماية الشواطئ لعمل الحماية الملائمة والدائمة ضد مخاطر النحر بالسواحل المصرية التى تمتد لأكثر من 3500 كم، خاصة بالساحل الشمالى للدلتا نتيجة الهجمات العنيفة للأمواج والتيارات البحرية ، وذلك في ضوء الدارسات المختلفة والمتأنية سواء كانت دراسة اقتصادية أو دراسة للظواهر والعوامل الطبيعية ودراسة فنية لأعمال المساحة البحرية، والجسات والنماذج الهيدروليكية للمشروعات المراد تنفيذها.



الجدير بالذكر أن هيئة حماية الشواطىء، تأخذ فى اعتبارها أثناء تنفيذ أعمال الحماية حساب أسوأ المخاطر، والظواهر الطبيعية المتوقع حدوثها مثل النوات والعواصف حيث يتم زيادة معامل الآمان المناسب لمواجهة هذه الظواهر، مما يجعل هذه المشروعات قادرة على مواجهة أى أخطار متوقعة، وأن اغلب مشروعات حماية الشواطئ عبارة عن أحجار ركامية مما يعنى المرونة فى تشكيلها وصيانتها.