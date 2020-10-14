وزير التعليم العالى يجرى زيارة مفاجئة لمكتب تنسيق عين شمس لمتابعة سير العمل.. صور

كتب محمد صبحى

أجرى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، زيارة مفاجئة، مساء اليوم الأربعاء، لمقر مكتب التنسيق الرئيسى بجامعة عين شمس، وذلك للاطمئنان على سير أعمال التنسيق الجارية حالياً، ورافقه خلال الزيارة السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال التنسيق بالوزارة. وأكد الوزير خلال الزيارة، ضرورة التيسير على الطلاب والعمل على تحقيق مبدأ العدالة وتلبية كافة رغبات الطلاب وفقاُ للقواعد المنظمة لذلك.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، شهدت الجولة التفقدية للوزير زيارة جميع المكاتب والقاعات المخصصة لإدارة مكتب التنسيق التابعة للوزارة، كما التقى خلال الزيارة الإداريين العاملين بمكتب التنسيق ومتابعة كافة الخدمات المقدمة للطلاب، واطمئن الوزير للمنظومة الإلكترونية لأعمال التنسيق والمراجعة والتى تتم حالياً، مشيداً بالمجهود المبذول بمكتب التنسيق.

كما أكد الوزير، خلال الزيارة، ضرورة الاهتمام بكافة التساؤلات والمشكلات التى تواجه الطلاب والمراجعة الدقيقة لكافة الأوراق المستلمة من الطلاب تمهيداً لإلحاقهم بالكليات والمعاهد المصرية.

جانب من الجولة

جانب من الزيارة

وزير التعليم العالى خلال تفقده مكتب التنسيق

جانب من الجولة التفقدية