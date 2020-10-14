واشنطن تحمل إيران مسؤولية تفجير المنشآت النفطية السعودية

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن إيران مسؤولة عن تفجير المنشآت النفطية السعودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يولى أهمية للعلاقات مع السعودية، موضحة أن العلاقات مع السعودية تاريخية وراسخة. وفى وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن اتفاق في الحوار السعودي الأمريكي على التقدم بالأهداف الاقتصادية والأمنية.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أن السعودية شريك أساسي في حملة الضغوط القصوى على إيران. ولفتت وزارة الخارجية الأمريكية: العلاقات مع السعودية تاريخية وراسخة.

وأشار الخارجية الأمريكية للعربية، إلى أن إيران مسؤولة عن الهجمات على المنشآت النفطية السعودية، موضحا أن السعودية من البلدان الرائدة في محاربة الإرهاب.