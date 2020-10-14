وائل الإبراشى: قرار ركوب كبار السن المواصلات العامة مجاناً لم يفعل على أرض الواقع

أيمن رمضان

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن فلسفة قيام الدولة والرئيس السيسى بالتعامل مع كبار السن قائمة على استراتيجية تتعلق بالحماية الاجتماعية لا مثيل لها في أي دولة بالعالم.



وتابع الإبراشى، "كبار السن يجب أن يحظوا باهتمام الجميع نظراً للمعاناة التي تكبدوها في تربية الأجيال".

وأضاف الإبراشى، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة المصرية شرعت بعض القوانين التي تصب في صالح كبار السن وحمايتهم وفق توجيهات القيادة السياسية، لافتاً إلى أن هناك عدة شكاوى عبر السوشيال ميديا تؤكد أن قرار ركوب كبار السن المواصلات العامة مجاناً لم يفعل على أرض الواقع.



وتابع: "هذا الموضوع استنبط من رسائل واستغاثات المواطنين سواء على السوشيال ميديا أو رسائلهم إلى البرنامج".



ولفت "الإبراشى"، إلى أن ذلك يدفع البعض إلى القول بأن القرار خديعة، رغم ما تقدمه الدولة من خدمات كثيرة لكبار السن.



واستعرض مقدم برنامج "التاسعة"، بعض شكاوى كبار السن من عدم تطبيق القرار، وتساؤلاتهم حول القرار الذى تم توقيعه من قبل وزير النقل وعدم تطبيقه على أرض الواقع.



كما استعرض "الإبراشى"، قرار وزير النقل المهندس كامل الوزير، بشأن توقيعه رسمياً على قرار إعفاء كبار السن من رسوم الموصلات، وعقب قائلاً: "القرار وقع والتنفيذ لم يتم ودى مشكلة ومصيبة"، مشدداً على أن هذا القرار ليس منحة بل رد للجميل وفق مفهوم القيادة السياسة.



ووجه "الإبراشى"، رسالة إلى وزير النقل قال خلالها: "حتى الآن يا سيادة الوزير كبار السن في المواصلات العامة يقال لهم أين تذكرتك، وعندما يقولون إن هناك قرارا يعفينا من دفع التذكرة يقال لهم محدش قال لنا ذلك.. أتمنى ردا واضحا في هذا الموضوع وأنا أثق أن الوزير سيعالج هذه القضية".