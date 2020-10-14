نواب حركة أمل بلبنان يحذرون من أى خطوة "غير مدروسة" لرفع الدعم

حذرت الكتلة البرلمانية لحركة أمل الشيعية في لبنان اليوم الأربعاء "من أي خطوة غير مدروسة باتجاه رفع الدعم عن السلع الأساسية والمواد الحيوية وخاصة الدواء والمحروقات والطحين".

يوفر المصرف المركزي النقد الأجنبي لمستوردي السلع الأساسية الثلاث تلك، وذلك في الوقت الذي تنهار فيه العملة اللبنانية وصارت فيه الدولارات شحيحة. لكنه قال إنه لا يمكنه تمويل التجارة إلى أجل غير مسمى في ظل تضاؤل الاحتياطيات الأجنبية.

كانت حركة أمل، التي يقودها رئيس البرلمان الذي يتمتع بنفوذ نبيه بري، هي من رشح وزير المالية في الحكومة المستقيلة.