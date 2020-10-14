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نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. اللجنة العليا تواصل فرز رغبات الطلاب

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 05:00 ص
نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. اللجنة العليا تواصل فرز رغبات الطلاب تنسيق
كتب محمد صبحى

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تواصل اللجنة العليا للتنسيق، اليوم الأربعاء، فرز رغبات طلاب شهادات الدبلومات الفنية لتوزيعها على الجامعات وترشيحهم للكليات تمهيدا لإعلان النتائج بموقع التنسيق الإلكترونى.

وكان رئيس قطاع التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق قال إن عدد طلاب شهادات الدبلومات الفنية الذين سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى تجاوز حتى الآن 170 ألف طالب وطالبة، لافتا إلى أنه سيتم العمل على فرز الرغبات بصورة يومية لترشيح الطلاب على الجامعات.

وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أعلن الانتهاء من أعمال مرحله تقليل الاغتراب بالنسبه لطلاب المرحله الثالثه لتنسيق الثانويه العامه للعام الجامعي 2020 2021 .

وأضاف السيد عطا فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم إعلان النتيجة على موقع التنسيق الإلكترونى ببوابة الحكومة المصرية واتاحتها للطلاب والدخول على موقع التنسيق للحصول على النتيجة .

واشار السيد عطا إلى أن الهدف من مرحلة تقليل الاغتراب إعادة توزيع الطلاب وفقا لرغباتهم وفى حدود القواعد المنظمة للتحويل المناظر والغير مناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية.

 



 

 


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