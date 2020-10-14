اليوم السابع
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نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الكشف الطبي واستعدادات الدراسة بهندسة شبرا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 05:46 م
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الكشف الطبي واستعدادات الدراسة بهندسة شبرا خلال جولة نائب رئيس جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرى الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية موسعة بكلية الهندسة بشبرا، رافقه خلالها، الدكتور أيمن الشهابى عميد الكلية، والدكتور ماهر آدم القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وخالد مصطفى مدير عام الكلية.

واطمأن نائب رئيس الجامعة، خلال جولته، على استعدادات الكلية لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث تفقد الورش وأعمال تطوير المعامل لخدمة الطلاب وشباب الباحثين.

كما اطمأن، أيضًا على أعمال الكشف الطبي على الطلاب الجدد، مشيدًا بالتزام القائمين على إجراءات الكشف الطبي بتوفير كل التسهيلات وسبل الراحة للطلاب.

وأكد الدكتور تامر سمير، ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والقاعات الدراسية مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

خلال الجولة
خلال الجولة

 

متابعة إجراءات الكشف الطبى بهندسة شبرا
متابعة إجراءات الكشف الطبى بهندسة شبرا

 

متابعة الكشف الطبى على الطلاب الجدد
متابعة الكشف الطبى على الطلاب الجدد

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