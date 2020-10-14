اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 10:50 م
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ميلانيا ترامب تعلن سلبية فحوصها هي وابنها الخاصة بكورونا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 10:11 م
ميلانيا ترامب تعلن سلبية فحوصها هي وابنها الخاصة بكورونا ميلانيا ترامب
رويترز

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قالت السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب، إن نتائج اختباراتها لكورونا جاءت سلبية، كما أشارت إلى أن  نتيجة ابنها كانت إيجابية لكن تحولت إلى سلبية.
 
قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن ميلانيا ترامب، السيدة الأولى الأمريكية، تواجه وقتا صعبا وهى تنأى بنفسها عن زوجها الرئيس الأمريكى فى الطريقة التى تعامل بها بعد إصابة كليهما بفيروس كورونا قبل نحو أسبوعين.

فى اليوم الذى خرج فيه الرئيس ترامب من المستشفى، وقام بخلع الكمامة خارج البيت الأبيض قبل دخوله، قام مكتب ميلانيا، التى أصيبت معه بفيروس كورونا، بنشر بيان تفصيلى مذهل عن الإجراءات الاحتياطية التى تم اتخاذها منذ مارس لحماية العاملين، من الطهاة والخدم ومنسقى الظهور ومديرات المنزل، فى مقر الإقامة التنفيذى.
 
 

ميلانيا ترامب

ترامب

كورونا

فيروس

وباء

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