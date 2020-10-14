اليوم السابع
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مهندسة تقفز من الطابق الـ15 داخل مجمع محاكم الإسكندرية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 03:49 م
مهندسة تقفز من الطابق الـ15 داخل مجمع محاكم الإسكندرية جثة - ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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لقيت المواطنة، "م.م.ع.ال"، مهندسة، تبلغ من العمر 51 عامًا، مصرعها، اليوم الأربعاء، بعد أن ألقت بنفسها من الطابق الـ15، ليستقر جثمانها في منور الطابق التاسع، داخل مجمع محاكم الإسكندرية، بدافع التخلص من حياتها.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية؛ يفيد تلقيه إخطارًا من حرس مجمع محاكم الإسكندرية، حول الحادث.

وبانتقال الشرطة، بقيادة مساعد مدير الأمن، إلى موقع البلاغ، تبين من فحصه، وسؤال شهود العيان، أن السيدة تركت ورقة مكتوب بها عبارة "حسبي الله الوكيل في كل من ظلمني، وضيع علي حياتي".

تم نقل الجثمان إلى مشرحة الإسعاف، في منطقة كوم الدكه، تحت تصرف النيابة، بإشراف المحامي العام الأول لنيابة شرق الإسكندرية الكلية، وجار استدعاء أهليتها لسؤالهم، عقب تحرير محضر إداري بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

 

 


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