منظمة الصحة تخشى زيادة الوفيات بعد ارتفاع إصابات كورونا على مستوى العالم

رويترز

عبّرت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن قلقها من أن الزيادة التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة لحالات الإصابة بمرض كورونا ستتبعها زيادة في عدد الوفيات التي يقدر عددها حاليا بنحو خمسة آلاف حالة يوميا.

وتزيد الحالات، مع تسجيل ما يقرب من 20 ألف إصابة في بريطانيا وإيطاليا، كما أن سويسرا وروسيا من بين الدول التي سجلت أرقاما قياسية في حالات الإصابة الجديدة.

ويذكر إحصاء رويترز أن الأرقام تشير إلى إصابة أكثر من 38 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم وإلى أن نحو 1.1 مليون آخرين توفوا بسببه.

وقالت سوميا سواميناثان خلال مؤتمر إعلامي لمنظمة الصحة العالمية "زيادة الوفيات دائما ما تتأخر عن زيادة الحالات لمدة أسبوعين.

"ما زلنا نفقد قرابة خمسة آلاف شخص يوميا... لذا لا يجب أن نشعر بالرضا لانخفاض معدلات الوفيات".