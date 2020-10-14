اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 07:44 م
خالد صلاح
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منظمة الصحة تخشى زيادة الوفيات بعد ارتفاع إصابات كورونا على مستوى العالم

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:48 م
منظمة الصحة تخشى زيادة الوفيات بعد ارتفاع إصابات كورونا على مستوى العالم فيروس كورونا
رويترز

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عبّرت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن قلقها من أن الزيادة التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة لحالات الإصابة بمرض كورونا ستتبعها زيادة في عدد الوفيات التي يقدر عددها حاليا بنحو خمسة آلاف حالة يوميا.
 
وتزيد الحالات، مع تسجيل ما يقرب من 20 ألف إصابة في بريطانيا وإيطاليا، كما أن سويسرا وروسيا من بين الدول التي سجلت أرقاما قياسية في حالات الإصابة الجديدة.
 
ويذكر إحصاء رويترز أن الأرقام تشير إلى إصابة أكثر من 38 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم وإلى أن نحو 1.1 مليون آخرين توفوا بسببه.
 
وقالت سوميا سواميناثان خلال مؤتمر إعلامي لمنظمة الصحة العالمية "زيادة الوفيات دائما ما تتأخر عن زيادة الحالات لمدة أسبوعين.
 
"ما زلنا نفقد قرابة خمسة آلاف شخص يوميا... لذا لا يجب أن نشعر بالرضا لانخفاض معدلات الوفيات".

كورونا

فيروس

وباء

كوفيد19

اصابات كورونا

وفيات كورونا

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