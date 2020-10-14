اليوم السابع
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ملتقى توظيف بالجيزة يستقبل الشباب اليوم وغدا حتى 3 عصرا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 01:16 م
ملتقى توظيف بالجيزة يستقبل الشباب اليوم وغدا حتى 3 عصرا ملتقى توظيف الجيزة بجهاز تشغيل الشباب
كتب سيد الخلفاوى

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بدأ منذ قليل، ملتقى توظيف محافظة الجيزة، الذى تنظمه بالتعاون مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب، بمقر الجهاز، ويستمر حتى غد الخميس، حيث يشهد اليوم الأول للملتقى حضور مسئول (hr) لسلسلة مطاعم لتلقى طلبات الراغبين فى الحصول على وظائف، وهى:-
 
1 - عضو فريق.. الراتب 2700 جنيه - 9 ساعات عمل - توفير تأمين صحى واجتماعى وإجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين.
 
2 - مديرين أفرع ومساعدين.. الراتب يبدأ من 5000 جنيه يشترط خبرة - توفير تأمين صحى واجتماعى وإجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين.
 
3- مندوبو توصيل طلبات.. الراتب يبدأ من 2000 جنيه + نسبة على الأوردر- توفير تأمين صحى واجتماعى وإجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين.
 
4 - سائق رخصة أولى وثانية.. الراتب يبدأ من 3200 جنيه + نسبة على الأوردر - توفير تأمين صحى واجتماعى وإجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين.
 
ومن المقرر أن يشهد غدا الخميس "اليوم الثانى للملتقى"، حضور مسئول (hr) لإحدى شركات الأدوية ، والوظائف المطلوبة هى:-
 
1/ مندوب مبيعات – السن (من 22-30) المؤهل (فوق متوسط – مؤهل عالى) المرتب يبدأ من 2000 جنيه + عمولة وزيادة المرتب حسب الخبرة وتوفير تأمين صحى واجتماعى.
 
ويتم إجراء المقابلات بمقر الجهاز فى 300 ميدان الجيزة – عمارة النبراوى الدور الثانى من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا.
 
ملتقى توظيف الجيزة بجهاز تشغيل الشباب
ملتقى توظيف الجيزة بجهاز تشغيل الشباب

 


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تشغيل الشباب

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فرصة عمل

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