اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 08:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 14 من ميليشيات الحوثى فى مواجهات بمحافظة تعـز اليمنية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:37 ص
مقتل 14 من ميليشيات الحوثى فى مواجهات بمحافظة تعـز اليمنية الحوثيين
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي 11 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية حتفهم، بينهم قائد ميداني بارز، وأصيب آخرون اليوم في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني في الجبهات الغربية والشرقية في محافظة تعز اليمنية، وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) إن اشتباكات عنيفة وقعت بين الجيش الوطني اليمني والميليشيات الانقلابية في مواقع لزوم، شرق مدينة تعز أدت إلى مقتل 10 من عناصر الميليشيات وإصابة أخرين، لافتاً إلى أن الجيش الوطني تمكن من التقدم باتجاه قلعة لوزم الأثرية بالمحافظة.


و ذكر المصدر أن الجبهة الغربية للمحافظة شهدت أيضًا مواجهات عنيفة في مناطق الربيعي ومحيط مدرات ووادي حنش غرب جبل هان، مشيرًا إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل القيادي الحوثي الميداني (أبو صقر) وإصابة اثنين آخرين إلى جانب خسائر فادحة في الآليات العسكرية.


الحوثيين

اليمن

الجيش اليمنى

أخبار اليمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس البرلمان اليمنى يستعرض مع السفير البريطانى تصعيد ميليشيات الحوثى

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 11:40 م

السعودية: استهداف ميليشيا الحوثى للمدنيين بطريقة ممنهجة انتهاكا للقانون الدولى

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 10:44 م

قصف حوثى تتسبب فى مقتل مدنى وإصابة أخر فى تعز اليمنية

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 09:36 م

التحالف العربى يدمر صواريخ الحوثيين ويؤكد: مستمرون فى تدمير القدرات النوعية للمليشيات.. نائب الرئيس اليمنى: الحوثى لا يلتزم بالعهود.. ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبى يؤكد ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للصراع

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 08:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة