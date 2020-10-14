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مصطفى الكاظمي يبحث مع قائد بعثة الناتو تقديم الدعم للقوات العراقية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 04:42 م
مصطفى الكاظمي يبحث مع قائد بعثة الناتو تقديم الدعم للقوات العراقية رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى
كتب أحمد عرفة

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بحث مصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقى، مع قائد بعثة الناتو، تقديم الدعم للقوات العراقية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمى، إن خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة العراقية للبرلمان والقوى السياسية ستكون بمثابة الحل للأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد.

وأوضح الكاظمي - في تصريحات خلال لقائه مع قوى سياسية، نقلتها وسائل إعلام عراقية، أن عدم تنويع مصادر الدخل والاعتماد الكامل على النفط هو السبب الرئيسي في الأزمة.

 

وأضاف الكاظمي أن ورقة الإصلاح هي وثيقة أولية تمثل بداية الإصلاح الاقتصادي وتعتبر قاعدة لتطوير رؤية العراق المستقبلية، معربا عن أمله في أن يناقش البرلمان الورقة ويقرها من حيث المبدأ، لتكون بمثابة الإطار العام لعمل حقيقي وجاد يمكن أن ينهض بالاقتصاد العراقي.

 

 


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