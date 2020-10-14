مصر للطيران تسير 38 رحلة دولية وداخلية لنقل 3700 راكب

كتبت ــ رحاب نبيل

تسير شركة مصر للطيران، علي مدار اليوم الأربعاء، 38 رحلة جوية لعدة وجهات بالخارج، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوى التى تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولى، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من، امستردام، باريس، روما، لندن، ميلانو، الخرطوم، بغداد، بيروت، نيويورك، المدينة المنورة، الشارقة، الجزائر، عمان، و4 رحلات إلى جدة، و3 رحلات إلى دبي، ورحلتين إلى كل من، اسطنبول، أبوظبي، و7 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلي شرم الشيخ ورحلتين إلى الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من، أسوان، الأقصر، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3700 راكب.

وتطبق مصر للطيران خطة احترازية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا، ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات ، بالإضافة إلي توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة ، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة، وتخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم ، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة، وأن تكون جميع الوجبات المقدمة وأدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنة وخاضعة لكافة معايير السلامة و الجودة.