مصرع بقال فى مشاجرة بالاسلحة النارية بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

لقى بقال بمركز ملوى، جنوب المنيا، مصرعه متأثراً بإصابته بطلق نارى بالوجه، فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بوقوع مشاجرة مسلحة باحدى قرى ملوى.

وعلى الفور، انتقل المقدم علاء جلال، رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المحافظة، والرائد أحمد رأفت رئيس مباحث مركز ملوي، لفحص البلاغ، حيث تبين وقوع مشاجرة بين عائلتين، بسبب خلافات سابقة بينهما على الجيرة، استخدموا فيها الأسلحة النارية، مما أدى إلى مقتل بقال يدعى (م.ع 54 سنة)، متأثراً بإصابته بطلق ناري بالوجه، وتحرر بالواقعة وجار القبض علي طرفي النزاع واخطرت النيابة لتولي التحقيق.