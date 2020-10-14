مسح يظهر نحو 90% من العاملين يريدون الإبقاء على خيار العمل من المنزل

كشف مسح أجرته شركة سيسكو سيستمز أن نحو تسعة من كل عشرة العاملين يرغبون في أن يكون لديهم القدرة على الاختيار بين العمل من المنزل أو من المكتب عند تخفيف القيود المتعلقة بجائحة كورونا ويريدون أيضا استقلالية أكبر في تحديد ساعات عملهم.

وأظهر البحث أن الجائحة غيرت سريعا المواقف تجاه العمل من المنزل، إذ أصبح ثلثا العاملين أكثر إدراكا لفوائد وتحديات أداء وظائفهم عن بُعد.

وذكرت سيسكو في تقرير صدر اليوم الأربعاء أنه على الرغم من أن خمسة بالمئة فقط ممن شملهم الاستطلاع كانوا يعملون من المنزل معظم الوقت قبل الإغلاق، يريد 87 بالمئة الآن أن يكون بمقدورهم اختيار أين وكيف ومتي يعملون.

وقال جوردون تومسون نائب رئيس سيسكو إنه يتعين على الشركات إعادة النظر في أسلوب عملها للمساعدة في تلبية المتطلبات الجديدة للعاملين، الذين أعطوا الأولوية للاتصالات الفعالة والتعاون قبل أي شيء آخر.

وقال إنه يتعين استخدام التكنولوجيا أيضا لضمان سلامة الموظفين وأمن بياناتهم في بيئة العمل سواء في المنزل أو المكتب.

واستطلعت سيسكو آراء عشرة آلاف شخص في 12 سوقا في أوروبا والشرق الأوسط وروسيا.