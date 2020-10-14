رام الله (أ ش أ)

اقتحم 22 مستوطناً، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الاسرائيلى، وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- اليوم الأربعاء، بأن الاقتحامات انطلقت من باب المغاربة، أحد أبواب المسجد، وصولا إلى باب الرحمة.

وفي سياق متصل، شرعت مجموعة من المستوطنين المسلحين ترافقهم جرافة اسرائيلية بشق طريق تعود ملكيتها لمواطن فلسطيني في المنطقة الشرقية من القرية، وتمكن المواطن الفلسطيني برفقة عدد من سكان القرية من إيقاف الجرافة عن العمل.

يذكر أن عشرات المستوطنين اليهود،اقتحموا سوق القطانين التاريخي والمُفضي إلى المسجد الأقصى، ونفذوا طقوسًا وشعائر تلمودية خاصة ، بحراسات من جنود وشرطة الاحتلال، وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن المستوطنين أدوا طقوسهم على "باب القطانين" الذي تغلقه شرطة الاحتلال، مستغلين منع الحركة الذى فرضته سلطات الاحتلال بحجة تفشي فيروس "كورونا".