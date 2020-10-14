وفي سياق متصل، شرعت مجموعة من المستوطنين المسلحين ترافقهم جرافة اسرائيلية بشق طريق تعود ملكيتها لمواطن فلسطيني في المنطقة الشرقية من القرية، وتمكن المواطن الفلسطيني برفقة عدد من سكان القرية من إيقاف الجرافة عن العمل.