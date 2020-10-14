مساعدات نقدية وعينية لـ200 أسرة فى القافلة الاجتماعية بحضور محافظ الغربية.. صور

الغربية - فريق المحافظات

افتتح محافظ الغربية، فعاليات القافلة السادسة عشر والتى نظمتها مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية بقرية كفر شاهين التابعة لمركز زفتى، والتى تأتى ضمن الـ 40 قافلة التى أعلنت عنها المحافظة احتفالاً بالعيد القومى، وذلك بحضور أمانى خالد النادرى وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية.

وبدأت القافلة بعزف السلام الوطنى والقرآن الكريم، تلاها كلمة لمحافظ الغربية، أكد فيها أن تلك القوافل هى حق لهم وواجب على الجميع، موجهاً الشكر لكل أم ساهمت فى تربية أولادها، ثم قام المحافظ بتسليم المساعدات النقدية لعدد 100 أسرة بإجمالى 30 ألف جنيه، ومساعدات عينية لـ 100 أسرة كما تم تسليم جهاز عرائس لعدد 9 أيتام، واستمع المحافظ فى نهاية القافلة إلى شكاوى المواطنين ووعد بتنفيذها على الفور.

ومن جانبها أكدت أمانى النادرى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، أن توزيع هذه المساعدات يتم من خلال قاعدة بيانات الأسر المستحقة الموجودة بالمديرية وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وذلك من أجل الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الأسر المستحقة.

كما استمعت وكيل الوزارة لبعض المشاكل للمواطنين ووجهت وكيلة الوزارة الزملاء الموجودين على حل كافت المشاكل للمواطنين حسب القوانين واللوائح.

محافظ الغربية ووكيل وزراة التضامن

محافظ الغربية

قافلة المساعدات الخيرية بالغربية

محافظ الغربية أثناء توزيعه المساعدات على الأسر

أهالى قرية كفر شاهين