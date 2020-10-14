مركز معلومات الوزراء يبحث زيادة سبل التعاون مع اليونسكو

كتبت هند مختار

استقبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ التابع لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، وفد المكتب الإقليمي للعلوم في الدول العربية التابع لليونسكو لبحث سبل تطوير مكتبة المركز كي تصبح مواكبة للمكتبات العالمية، كما تم استعراض نظام المكتبة الإلكتروني وقاعدة بياناتها وشبكة المكتبات المصرية وغيرها من قواعد البيانات وتركزت متطلبات التطوير على تطوير نظام المكتبة الإلكتروني ورقمنة مقتنيات المكتبة .