محافظ بني سويف: تلقينا 98 ألف و900 طلب تصالح فى مخالفات البناء

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأن إجمالي طلبات التصالح التي تم تقدم بها المواطنون وصل إلى 98 ألف و900طلباً ، وأن جملة ما تم تحصيله بلغ 360 مليون و630 ألف جنيها،مضيفاُ أن"اليوم"تم تقديم 418 طلبا بقيمة متحصلات :مليون و256 ألف جنيه ،حيث تم تقديم 124 طلب تصالح بمركز بني سويف، و50 طلب بناصر،و72 بالواسطى،و68 من ببا،و31 باهناسيا،و16 بسمسطا ،و57 طلبا بالفشن

وأشار المحافظ إلى انتظام العمل في كافة المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع لتلقي طلبات المواطنين،خاصة بعد قرارات تخفيض قيمة تقدير سعر المتر المسطح في القرى والمدن، لافتاً إلى تكليفاته لرؤساء المدن والقرى بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم، و توفير التيسيرات المطلوبة للمواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح،ودفع رسوم الجدية وفقاً للقانون

كما طالب محافظ بني سويف المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية لتقديم طلباتهم ودفع رسوم الجدية ، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة بنهاية شهر أكتوبر الجاري، طبقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء