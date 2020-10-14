محافظ المنيا : 15 مدرسة جديدة تدخل الخدمة العام الدراسى الجديد

المنيا – حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، عن الانتهاء من 15 مدرسة جديدة، جاهزة لدخول الخدمة التعليمية خلال العام الدراسى 2020/2021، بإجمالى 242 فصلا دراسيا، وذلك بنطاق 6 مراكز بالمحافظة شملت (المنيا – ابوقرقاص – ملوى – مغاغة – العدوة – سمالوط).

قال المحافظ، إن هناك تكليفات من القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع التعليم وتوفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة، لإنشاء العديد من المدارس بجميع مراكز المحافظة، وذلك للحد من ظاهرة كثافة الطلاب داخل الفصول، وخاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد بعد ظهور فيروس كورونا المستجد للحفاظ على التباعد بين الطلاب، حفاظا على سلامتهم وصحتهم.

من جانبه أوضح المهندس احمد النوبى مدير عام منطقة المنيا بالهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع شمال الصعيد، انه تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بـ 15 مدرسة من الأعمال الانشائية، وتوصيل كافة المرافق، والتجهيزات الخاصة لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسى القادم.