محافظ المنيا : 15 مدرسة جديدة تدخل الخدمة العام الدراسى الجديد

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، عن الانتهاء من 15 مدرسة جديدة، جاهزة لدخول الخدمة التعليمية خلال العام الدراسى 2020/2021، بإجمالى 242 فصلا دراسيا، وذلك بنطاق 6 مراكز بالمحافظة شملت (المنيا – ابوقرقاص – ملوى – مغاغة – العدوة – سمالوط).
قال المحافظ، إن هناك تكليفات من القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع التعليم وتوفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة، لإنشاء العديد من المدارس بجميع مراكز المحافظة، وذلك للحد من ظاهرة كثافة الطلاب داخل الفصول، وخاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد بعد ظهور فيروس كورونا المستجد للحفاظ على التباعد بين الطلاب، حفاظا على سلامتهم وصحتهم.
من جانبه أوضح المهندس احمد النوبى مدير عام منطقة المنيا بالهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع شمال الصعيد، انه تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بـ 15 مدرسة من الأعمال الانشائية، وتوصيل كافة المرافق، والتجهيزات الخاصة لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسى القادم.
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