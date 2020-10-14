اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 11:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يقود حملة مفاجئة للإشغالات والنظافة ببنها وشبرا ويحرر 21محضرا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 10:23 ص
محافظ القليوبية يقود حملة مفاجئة للإشغالات والنظافة ببنها وشبرا ويحرر 21محضرا محافظ القليوبية خلال الحملة
القليوبية ـ إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مفاجئة، استمرت لما بعد منتصف ليل أمس، بمدينتي شبرا الخيمة وبنها، حيث شملت المرور على منطقة وابور الثلج ومنشية النور والحرس الوطنى بمدينة بنها، حيث تم تحرير 5 محاضر إشغالات، كما تم مصادرة 2 شيشة داخل إحدى الكافيهات وغلقها لمخالفتها الإجراءات الاحترازية المتبعة، وضبط 2 سيارة سوزوكى بسبب الغسيل على الطريق العام مما يعرضه للإتلاف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما بالتنسيق مع إدارة مرور القليوبية، حيث تبين عملهما بدون رخصة قيادة ومخالفة لشروط التراخيص "يحمل ركاب بالأجر" وعلى الفور تم تحرير محاضر لهما.

كما قام "الهجان"، بجولة مفاجئة لأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة "شارع  15 مايو، وشارع 135" بحي شرق شبرا الخيمة، وكذلك شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تم تحرير 10 محاضر لعدد من المقاهى والكافيهات، وتم مصادرة 52 شيشة، وغلق 4 كافيات، كما تم تحرير 6 محاضر إشغالات وتعديات علي حرم الطريق العام، بالإضافة إلى مصادرة 120 كرسى و3 أنبوبات بوتاجاز مفترشة الطريق.

وأشرف "الهجان"، علي إزالة الاشغالات المتواجدة بالحي، مشددا على استمرار العمل خلال الفترة المسائية واستمرار رفع الاشغالات ومتابعتها بشكل دوري لعدم عودتها مرة أخرى، ومنع إقامة الأكشاك أو أي شيء يعوق الحركة المرورية.

ومن جانبه، أكد المحافظ، أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم، ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء مجدى العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها.

ضبط مقهى مخالف

 

 

ضبطسيارات سوزوكى مخالفة
 
محافظ القليوبية خلال الحملة
 

 

مقاهى مخالفة

 


اخبار القليوبية

اخبار مصر

محافظ القليوبية

حملة مكبرة

إشغالات

شبرا الخيمة

بنها

مقاهى

شيشة

إجراءات وقائية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية: الكشف على 401 ألف مواطن للحد من مخاطر الأمراض المزمنة

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 06:57 م

محافظ القليوبية يتفقد المركز التكنولوجي بحى شرق شبرا الخيمة

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 08:27 م

محافظ القليوبية يتفقد رصف طريق خط 13 بنظام إعادة التدوير بكامل العُمق (FDR)

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 06:05 م

محافظ القليوبية يقيل نائبى رئيس حى شرق شبرا الخيمة لانتشار القمامة والإشغالات

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 09:27 ص

نائب محافظ القليوبية تضبط سيارة تلقى المخلفات فى مصرف سندبيس بالقناطر

الأحد، 11 أكتوبر 2020 06:03 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة