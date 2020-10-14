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محافظ القاهرة يكرم المتحدثين بالندوة التثقيفية احتفالا بذكرى نصر أكتوبر..صور

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 02:46 م
محافظ القاهرة يكرم المتحدثين بالندوة التثقيفية احتفالا بذكرى نصر أكتوبر..صور محافظ القاهرة يكرم متحدثى الندوة التثقيفية
كتب سيد الخلفاوى

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كرم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، المتحدثين بالندوة التثقيفية التي عقدتها المحافظة اليوم بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، حيث أهداهم درع المحافظة، وعرضت الندوة 3 أفلام تسجيلية عن حرب أكتوبر والمستقبل المشرق للعاصمة، وأهم المشروعات التي تحققت خلال 6 سنوات وحكاية العلم المصرى وارتباطه بكفاح الشعب على مر التاريخ .
 
وتحدث اللواء ناجي شهود المحلل الإستراتيجي عن دور الاستطلاع والمخابرات الحربية خلال حرب أكتوبر، كما تحدث الكاتب الصحفى عبده مباشر، أقدم مراسل عسكرى لحرب أكتوبر، عن دور الاعلام المصرى خلال حرب أكتوبر وما بعدها ودور الإعلام فى البناء والتنمية شارحًا دور المراسل الحربى والمحرر العسكرى فى نقل الحقائق عن المعارك العسكرية باعتباره همزة الوصل بين حقائق مسرح العمليات والرأى العام، بالإضافة الى دوره فى طمأنة الرأى العام وبث الأمل فى نفوس الشعب المصري .
 
كما استعرض اللواء الدكتور محمود خلف المحلل الإستراتيجي دور وحدات الصاعقة و المشاة خلال حرب اكتوبر، مشيرا إلى أن الأم المصرية هي اللاعب الرئيسي في المعارك وخلق الروح المعنوية ودعم المقاتلين.
 
شهد الندوة نواب المحافظ للمناطق الشرقية والجنوبية والشمالية والسكرتير العام والمساعد للمحافظة وعدد من قيادات المحافظة، واسر الشهداء.
 
وأكد المحافظ أن ما قاله رئيس الجمهورية بأن مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات أو المزايدات، وأن مقدرات الشعوب لا تترك للأوهام  وحرب أكتوبر كانت اختبار حقيقي على قدرة الشعب المصرى على مواجهة الصعاب وتحقيق الإنجازات، مشيرا إلى أن ما حققته مصر من انجازات خلال الفترة الماضية بقيادة رئيس الجمهورية يشهد به العالم من إصلاح اقتصادي والتركيز على المجالات التي تحقق التنمية الشاملة المستدامة باعتبارها الطريق نحو المستقبل وعلى رأسها الصحة والتعليم والتعامل مع العشوائيات ورفع مستوى البنية التحتية وتشييد المجتمعات العمرانية الجديدة. 
محافظ القاهرة يكرم متحدثى الندوة التثقيفية (2)
محافظ القاهرة يكرم متحدثى الندوة التثقيفية 

محافظ القاهرة يكرم متحدثى الندوة التثقيفية (3)
محافظ القاهرة يكرم متحدثى الندوة التثقيفية 

محافظ القاهرة يكرم متحدثى الندوة التثقيفية (1)
محافظ القاهرة يكرم متحدثى الندوة التثقيفية 

 


محافظة القاهرة

حرب أكتوبر

ذكري نصر أكتوبر

نصر اكتوبر

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