اليوم السابع
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محافظ الغربية يفتتح مدرسة تمريض وبرجا سكنيا ويتابع إستعدادت المدارس.. صور

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 04:06 م
محافظ الغربية يفتتح مدرسة تمريض وبرجا سكنيا ويتابع إستعدادت المدارس.. صور جولة محافظ المغربية بعدد من المدارس
الغربية - فريق المحافظات

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افتتح محافظ الغربية اليوم، المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بنهطاى مركز زفتى، والمقامة على مساحة 2600 متر مربع، ومكونة من ثلاث طوابق و 10 فصول بتكلفه 10ملايين و600 ألف جنيه. واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلى من الدكتور عبد الناصر حميدة مدير مديرية الصحة بالغربية، لمراحل إنشاء المدرسة والتى ستؤهل 140 طالبا وطالبة، ليتم الاستعانة بهم فى المنظومة الصحية عقب استكمال دراستهم.

ثم تفقد المحافظ الفصول الدراسية والمعامل وصالات ممارسة الأنشطة والمكتبة، مؤكداً على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

كما افتتح المحافظ العمارة السكنية والمطلة على كورنيش النيل بزفتى والمقامة على مساحة 430 متر مربع وتتكون من 16 وحدة سكنية و 6 محلات ومخزن بالدور الأرضى، والتى سيتم بيعها بالمزاد العلنى من أجل تعظيم إيرادات المحافظة.

وانتقل المحافظ لزيارة مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات بزفتي ، للتأكد من جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد ، وعرض ناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية آخر الاستعدادات التى قامت بها المديرية ، من حيث التباعد داخل الفصول وصالات الأنشطة والملاعب، وتوفير أدوات التطهير والتعقيم، وطلاء الجدران وتزيينها بلوح فنية من إبداع الطلاب .

كما شاهد المحافظ عرضاً تقديمى عن مبادرة مدرستى تسع نشاطى والتى تهدف إلى الاستفادة من كل المساحات المتواجدة بالمدارس لممارسة الأنشطة والمنفذة فى 107 مدرسة ، كما تم تنجيل 17 ملعب بالجهود الذاتية خلال تلك المبادرة ، وأكد المحافظ على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من أجل سلامة الطلاب والعاملين.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال تطوير كورنيش زفتى وقناطر دهتوره موجهاً رئيس المدينة بسرعة الانتهاء من الأعمال مشدداً على ضرورة تكثيف أعمال النظافة بالمدينة بشكل مستمر.

واختتمت الجولة بتفقد مدرسة مصعب بن عمير للصم والبكم بالسنطة ، حيث تابع المحافظ آخر استعدادات المدرسة لاستقبال الطلاب فى مطلع الأسبوع القادم ، فتفقد الملعب المنجل والفصول وغرفة العزل وعيادة التأمين الصحى وورشة الملابس كما تفقد المحافظ المكتبة المخصصة للصم والبكم والتى تستخدم الألوان والتقنيات الخاصة لمساعدتهم فى القراءة والكتابة ، كذلك المطعم الذى يوفر الوجبات المطهية للطلاب خلال اليوم الدراسى مشدداً على إتباع إجراءات النظافة .

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محافظ الغربية يتفقد المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بنهطاى

 

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محافظ الغربية يتفقد فصول المدرسة

 

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جولة محافظ المغربية بعدد من المدارس

 

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محافظ الغربية يتفقد مدرسة عمرو بن العاص بزفتى

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محافظ الغربية يتفقد العمارة السكنية بكورنيش النيل بعد افتتاحها

 

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جولة محافظ الغربية بمدرسة عمرو بن العاص

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جانب من جولة محافظ الغربية بالمدارس

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محافظ الغربية أثناء جولته

 

 


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