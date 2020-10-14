محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء برج إدارى ومول تجارى وجراج وحضانة أطفال

الشرقية - فريق المحافظات

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال إنشاء برج إدارى ومول تجارى متعدد الطوابق وجراج بميدان التحرير بمدينة الزقازيق على مساحة 1047م3 وبتكلفة مالية تبلغ 55 مليون جنيه للوقوف على الموقف التنفيذى للمشروع، وذلك فى حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات.

شدد المحافظ على الشركة المسند لها تنفيذ أعمال أنشاء البرج الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لنهو الأعمال بالمشروع مع مراعاة الدقة فى العمل والالتزام بالمواصفات القياسية المحددة.

وأضاف محافظ الشرقية أن إنشاء برج التحرير يأتى فى إطار تنمية موارد صندوق إسكان المحافظة لتوفير وحدات إسكان لمحدودى الدخل والأسر الأولى بالرعاية، مؤكداً أن المحافظة تسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع فى إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين لخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

يذكر أن برج التحرير بمدينه الزقازيق سيقام على 8 طوابق وعبارة عن بدروم والطوابق (الأرضى والثانى والثالث) مخصص تجارى والطوابق ( الرابع والخامس والسادس) مخصص إدارى والطابقين السابع والثامن نادى اجتماعى وذلك لخدمة ابناء مدينة الزقازيق.

كما قام محافظ الشرقية بجولة تفقدية داخل مركز التنمية الثقافية والتكنولوجية بمدينة الزقازيق، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته والذى يضم مكتبة مجهزة بمختلف الكتب فى مناهل المعرفة والثقافة والفن والأدب، وقصص الأطفال بخلاف قاعة مؤتمرات، واجتماعات مجهزة تستخدم للاجتماعات والندوات، وتدريب العاملين بالمراكز والمدن وتتسع لأكثر من مائة شخص.

كما حرص المحافظ على متابعة تنفيذ الأعمال النهائية لحضانة الأطفال والتى تم إنشاؤها خصيصاً لخدمة العاملين بالديوان العام ممن لديهم أطفال تحت سن المدرسة، وذلك فى إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به المحافظة لتهيئة الأجواء المناسبة لتحسين مستوى أداء العاملين بها.

أكد المحافظ على مديحه سيف الدين مدير مركز التنمية الثقافية بضرورة تفعيل الأنشطة التى يقدمها المركز والتى تتمثل فى تعلم اللغة الإنجليزية بخلاف تقديم دورات للتنمية البشرية والـ icdl والحاسب الالى وتكنولوجيا المعلومات موجها بضرورة الاستفادة من القاعة المجهزة بالمركز لتنمية موارده وتقديم أفضل الخدمات للمترددين عليه.

وخلال تفقده لشوارع المدينة التقى المحافظ بعدد من المواطنين وحرص على الاستماع لمشاكلهم، والتعرف على احتياجاتهم، موجهاً الجهات المعنية بفحصها واتخاذ اللازم حيالها، وقال أنه من حق المواطن أن يجد من يستمع إليه ويعمل على تلبية احتياجاته.

كما شدد محافظ الشرقية على الشركة المسند لها تنفيذ أعمال إنشاء نفق أسفل السكة الحديد نفق (عرابي) بمدينة الزقازيق بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع ليساهم فى فك الاختناقات المرورية بالمنطقة وداخل المدينة، حيث يعد محور مرورى جديد يربط بين شرق وغرب المدينة، جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمتابعة سير الأعمال بالنفق والمقام بتكلفة تصل إلى 130 مليون جنيه.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلى من مسئولى الشركة المنفذة عن خطوات تنفيذ المشروع ومعدلات الأداء، موجهاً بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروع لسرعة الانتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية ليعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة والمترددين عليها.

أكد المحافظ أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات التى يحتاج إليها المواطن، مشدداً على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة طبقاً للجداول الزمنية المحددة والمضى قدماً نحو تحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



إنشاء نفق أسفل السكة الحديد



إنشاء نفق أسفل السكة الحديد



حضانة الأطفال



حضانة الأطفال



محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء برج إدارى ومول تجارى