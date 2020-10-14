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محافظ الإسكندرية: 20 ألف و500 طلب تصالح فى مخالفات البناء حتى الآن

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 11:39 م
محافظ الإسكندرية: 20 ألف و500 طلب تصالح فى مخالفات البناء حتى الآن اللواء محمدالشريف-ارشيفية
كتب-أحمد صلاح العزب

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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن عدد طالبات التصالح فى مخالفات البناء بلغت 20 ألف و500 طلب، وتم تحصيل مليار و100 مليون جنيه من المصالحات.
 
وفى سياق آخر أضاف " الشريف"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه جارى فحص الهبوط الأراضى الذى يبلغ قطره 5 أمتار فى 5 أمتار، بمنطقة بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة الـ45 للوقوف على أسباب الهبوط.
 
وأكد "الشريف"، أنه لم يسفر الهبوط عن أية أضرار أو إصابات، وتم ردمه وجارى صيانة الطريق من أجل أن يكون جهاز للعمل صباح اليوم، وتابع:"هبوط أراضى كبير  بنحاول نعرف أسبابه من أيه
 
وتابع ، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة ستواصل إزالة الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس النواب على كورنيش الإسكندرية، ولن تسمح مطلقاً بتشوية المظهر الجمالى للكورنيش كونه ملك لمصر كافة وليس لفئة معينة، وتابع:"مينفعش حد يعلق عليه لافتات تشوهه مظهره الجمالى.. ممنوع نهائياً تعليق أية دعاية عليه وبكرة هنكمل إزالة اللافتات".
 
وأضاف الشريف ، أن تعليق لافتات الداعية الانتخابية له اشتراطات محددة وبعيدة عن كورنيش البحر، مشيراً إلى أنه رغم التأكيد على المرشحين عدم تعليق لافتات عليه إلا أنهم خالفوا ذلك.
 
واستكمل محافظ الإسكندرية، قائلاً:" نعتذر للسادة المرشحين لأننا بلغناهم وبعضهم لم يلتزم ولذلك نطبق المخالفات الفورية

اللواء محمدالشريف

محافظ الاسكندرية

الدعايا الانتخابية

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