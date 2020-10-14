اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 10:49 م
خالد صلاح
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مباحثات نمساوية كندية لملفات بيلاورسيا وناجورنو كارباخ وتوترات شرق المتوسط

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 09:15 م
مباحثات نمساوية كندية لملفات بيلاورسيا وناجورنو كارباخ وتوترات شرق المتوسط فرانسوا فيليب وزير خارجية كندا
أ ش أ

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بحث الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، مع نظيره الكندي فرانسوا فيليب، العديد من القضايا الدولية أبرزها الصراع في بيلاروسيا وناجورنو كاراباخ، إضافة إلى التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط.
 
وقالت مصادر بالخارجية النمساوية اليوم، الأربعاء،أن الوزيرين النمساوي والكندي تطرقا إلى بحث سبل التغلب على جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.
 
وأشارت المصادر، إلى أن النمسا تعتبر كندا من أقرب الشركاء الدوليين في أسلوب العمل، لافتة إلى إجراء مناقشة مثمرة حول التعاون المشترك في مواجهة تحديات دولية أخرى مثل تغير المناخ .

النمسا

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وزير خارجية النمسا

بيلاروسيا

ناجورنو كاراباخ شرق البحر الأبيض المتوسط

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